Kar yağışı dahi söndüremeye yetmedi! Günlerdir alev alev yanıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

KAR YAĞIŞINA RAĞMEN 4 GÜNDÜR ARALIKSIZ YANIYOR

Bir gün sonra alevleri söndürüp gazın türünü incelemek amacıyla numuneler alan ekipler, ardından yer altından çıkan gazı tekrardan kontrollü olarak alevlendirdi. Yangın, kar yağışına rağmen 4 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.