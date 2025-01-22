Yangın paylaşımını silen ünlü oyuncu Giray Altınok'a tepki yağdı

Bolu, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın faciaya neden oldu. 79 can alevlere kurban verildi.

Birçok siyasi ve ünlü isim faciaya ilişkin yaptıkları paylaşımlarla ihmallere tepki gösterdi. O isimlerden biri de Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok oldu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ, TEPKİLERİ ÇEKTİ

Yangın felaketinin ardından tepkisini, "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya..." ifadeleriyle dile getiren Altınok, daha sonra paylaşımı silince kısa sürede eleştirilerin odağına oturdu.

ÇÖZÜMÜ HESABINI KAPATMAKTA BULDU

Büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalan Altınok, çözümü sosyal medya hesabını kapatmakta buldu.