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Yangın paylaşımını silen ünlü oyuncu Giray Altınok'a tepki yağdı

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Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin ardından tepkisini, "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya..." ifadeleriyle dile getiren ünlü oyuncu Giray Altınok, daha sonra bu paylaşımını silince kısa sürede eleştirilerin odağına oturdu. Altınok, çözümü sosyal medya hesabını kapatmakta buldu.

Bolu, Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın faciaya neden oldu. 79 can alevlere kurban verildi.

Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Ünlü Oyuncu Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Birçok siyasi ve ünlü isim faciaya ilişkin yaptıkları paylaşımlarla ihmallere tepki gösterdi. O isimlerden biri de Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok oldu.

Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Ünlü Oyuncu Sosyal Medya Hesabını Kapattı

PAYLAŞIMINI SİLDİ, TEPKİLERİ ÇEKTİ

Yangın felaketinin ardından tepkisini, "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya..." ifadeleriyle dile getiren Altınok, daha sonra paylaşımı silince kısa sürede eleştirilerin odağına oturdu.

Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Ünlü Oyuncu Sosyal Medya Hesabını Kapattı

ÇÖZÜMÜ HESABINI KAPATMAKTA BULDU

Büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalan Altınok, çözümü sosyal medya hesabını kapatmakta buldu.

Kartalkaya'daki Yangın Sonrası Ünlü Oyuncu Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Yangın paylaşımını silen ünlü oyuncu Giray Altınok'a tepki yağdı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Ülkede adalet olmadığı için sosyal medya ne derse o. Hüküm tepkiye göre veriliyor.

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