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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

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78 kişiyi hayattan koparan otel yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hata, görevi ihmal, usulsüzlük sebebiyle bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek" dedi. 14 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Erdoğan, "Bundan sonra da gereken neyse yapılacak. Böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de salı gecesi 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Türkiye'yi yasa boğan yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Hata, görevi ihmal, usulsüzlük sebebiyle bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek. 14 kişi gözaltına alındı. Bundan sonra da gereken neyse yapılacak" diyerek süreci takip edeceğinin altını çizdi. "Kartalkaya'da yitirdiğimiz canların üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm milletimize tekrar başsağlığı diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Gece saat 03.27'de başlayan yangın haberi alınır alınmaz tüm imkanlar seferber edildi. İlk müdahaleler süratle yapıldı. Çalışmalara 550 personel katıldı. Facianın tüm yönleriyle araştırması için gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve müfettişlerimiz soruşturmayı derinleştirerek yürütüyor.

Kartalkaya'da yangın felaketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

"BİRİLERİYLE LAF DALAŞINA GİRMEK ACILI AİLELERE HÜRMETSİZLİK"

AK Parti hazırlamış olduğu araştırma önergesini sundu. Hata, görevi ihmal, usulsüzlük sebebiyle bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek. 14 kişi gözaltına alındı. Bundan sonra da gereken neyse yapılacak. Böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Birileriyle laf dalaşını girmek acılı ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi halel getirecek tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine pervasızca sağa sola saldırmalarını esefle karşılıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek

YENİ BİLİRKİŞİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük acıyı yaşatanlar hesap verecek
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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