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Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan ve çıkan yangında 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel mühürlendi. Yangın, otelin restoran kısmında çıktı ve kısa sürede büyüyerek büyük hasara yol açtı. 11 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sonrası otel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından ağır hasar raporu verilerek mühürlendi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde önceki gün çıkan, 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel'in akıbetine ilişkin karar verildi.

Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de önceki gece yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi

OTEL MÜHÜRLENDİ

Büyük hasar gören otel mühürlendi. Otelin ana giriş kapısına şerit çekilip mühür konuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ön raporda, otele ağır hasar raporu verildi. Ayrıca otelde gün içinde jandarma ekiplerinin ziynet eşyası ve değerli eşya araması yapacağı öğrenildi.

Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otel mühürlendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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