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Karısını azarlayan market müdürünü, kürekle dövdü

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Brezilya'nın Sinop şehrinde bir markette yaşanan olayda, 29 yaşındaki Danielson Martins Paiva, eşinin çalıştığı marketin müdürüne kürekle saldırdı. Paiva'nın saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırgan, marketin önünde küreği omzuna alarak sakin adımlarla yürüdü ve 40 yaşındaki mağaza müdürü Claudio Soares dos Santos'a saldırdı.

Brezilyalı bir adam, eşinin çalıştığı markette müdürü kürekle bayılana kadar dövdü. Korkunç olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Başkent Brasilia'nın kuzeybatısındaki Sinop şehrinde yaşanan olayda, 29 yaşındaki Danielson Martins Paiva isimli saldırgan, 18 Ocak Cumartesi günü markete geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde Paiva'nın bahçe aletlerini inceledikten sonra bir kürek seçtiği görülüyor.

Küreği omzuna alan saldırgan, marketin önünde sakin adımlarla yürüdü. Bu sırada 40 yaşındaki mağaza müdürü Claudio Soares dos Santos, telefonda konuşurken ve vitrini incelerken saldırganı fark etmedi.

Paiva, fırsatını bulduğu anda küreği müdürün kafasına indirdi. Korkunç görüntülerde dos Santos'un darbenin etkisiyle donup kaldığı ve ardından yere yığıldığı görülüyor. Darbenin şiddetiyle müdürün elindeki telefon fırladı.

Dos Santos yerde kıvranırken, şaşkın çalışanlar ve müşteriler yardıma koştu. Market çalışanları hızla Paiva'yı etkisiz hale getirdi ve güvenlik görevlileri saldırganı götürdü.

Saldırgan ifadesinde, eşinin iş yükünden ve izin verilmemesinden şikayet ettiği için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. "Korkak" olarak nitelendirilen Paiva, cinayet girişimi suçlamasıyla tutuklandı.

Polis şefi Sérgio Ribeiro, "Şüpheli, mağdurun arkası dönükken ölümcül olabilecek korkakça bir saldırı gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

Hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyleyen dos Santos, "Telefonum kulağımın içinde parçalandı ve dikiş atmak zorunda kaldılar. Ama telefon darbenin şiddetini azalttı" dedi. Dos Santos hastaneden taburcu edildi ve evinde iyileşiyor.

Karısını azarlayan market müdürünü, kürekle dövdü

Karısını azarlayan market müdürünü, kürekle dövdü

Karısını azarlayan market müdürünü, kürekle dövdü

Karısını azarlayan market müdürünü, kürekle dövdü

Karısını azarlayan market müdürünü, kürekle dövdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıADANALI :

yanlız müdürde ne kafa varmış be, 1 dakika sonra kalktı yürüdü

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

BASKA ÜLKE HABERİ DİYE KIZACAKTIM SİNOP MUŞ.

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