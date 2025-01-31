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Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp "Gelin alın" dedi

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Karaman'da eşiyle gönül ilişkisi yaşadığını öne süren şahıs, hastane müdürünü av tüfeğiyle vurduktan sonra 112'yi arayıp, "Birini vurdum. Gelin alın." diyerek ihbarda bulundu. Saldırgan polise teslim olduğu esnada yaraladığı adamın yanından geçerken, "Nasılmış sapıklık yapmak." dedi.

Karaman'da Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında dehşet yaşandı. İş makinesi operatörü Süleyman Y. (27), evinin önünde hastane müdürü Şemsettin D'yi (45) tüfekle vurarak sol bacağından yaraladı.

"BİRİNİ VURDUM, GELİN ALIN"

Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Birini vurdum. Gelin alın" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman Y. polise teslim olurken, yanında geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" dedi. Şüpheli gözaltına alınırken, Şemsettin D. sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındı.

Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp 'Gelin alın' dediHemşire H.Y. (çember içinde)

SEBEP: KISKANÇLIK

Süleyman Y. ilk ifadesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışan 3 yıllık eşi H.Y'nin cep telefonunda Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D. ile gönül ilişkisi yaşadıklarını içeren mesajı fark ettiğini, bunun üzerine eşini akşam işten alıp eve geldiğini ve ardından eşine telefonla Şemsettin D'yi eve çağırmasını söylediğini, Şemsettin D.'nin de eve gelmesi ile tüfekle ateş ettiğini öne sürdü. Şemsettin D'nin de yaklaşık 7 ay önce eşinden boşandığı belirtildi. Öte yandan, Süleyman Y'nin eşi H.Y'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp 'Gelin alın' dediHastane müdürü Şemsettin D.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Süleyman Y, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Y., gazetecinin "Hastane müdürünü neden vurdunuz, pişman mısınız?" sorusuna cevap vermedi. Süleyman Y.'nin gözaltına alınan eşi H.Y. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yasak ilişki iddiasıyla hastane müdürünü vurdu, polisi arayıp
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

kanıtı varsa aldatmanın karşı taraf hatalı ama öldürmekte bir çare değil boşa eşini önüne bak kardeşim

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Bundan bişey çıkmaz. Nefs-î müdafaa gibi birşey.

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Haber YorumlarıTimur Akbaba:

Hep ayni sacma sapan soru niye vurdun pismanmisin? Hakimmisin sen nesin? Kim cevap verdide bundan cevap bekliyon.?

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