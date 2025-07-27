Karabük'teki Orman Yangını 83 Saatten Fazla Süredir Kontrol Altına Alınamıyor

Karabük'teki Orman Yangını 83 Saatten Fazla Süredir Kontrol Altına Alınamıyor
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Karabük'te 4 gündür süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek kara yoluna kadar yayıldı. Dronla çekilen görüntülerde yangının büyüdüğü alanlar net bir şekilde görüldü. Yangın nedeniyle kapanan kara yolu, yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük'te 83 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan ve kara yoluna yakınlaşan orman yangını dron ile görüntülendi.

Karabük'te 4 gündür etkili olan orman yangını ile mücadele sürüyor. Akşam saatlerinde kendini yeniden gösteren alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Karabük-Eskipazar kara yolu Cumayanı köyü mevkiine kadar inen yangın dron ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar net bir şekilde görülüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası yeniden ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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