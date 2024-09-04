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Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı

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İstanbul'da, kara para akladıkları iddiasıyla Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı. Davada sanıkların suçlamalara karşı savunmaları dinlenecek ve delillerin değerlendirilmesi yapılacak.

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı.

SAVUNMALAR DİNLENECEK

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada sanıkların suçlamalara karşı savunmaları dinlenecek ve delillerin değerlendirilmesi yapılacak.

DİLAN POLAT DÜN EŞİNİ ZİYARET ETTİ

5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan ve 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilen Dilan Polat, dün korumalar eşliğinde eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti. Tahliye olduktan sonra eşi tarafından "Konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın" diyerek uyarılan Dilan Polat, ziyaret sonrası cezaevinden çıkıp araca binerken tek kelime etmedi.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı

PARANIN BAŞKA HESABA AKTARILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı

40'AR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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