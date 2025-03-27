Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobilden inen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis, geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaşan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.