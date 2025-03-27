Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobilden inen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
Polis, geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaşan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa