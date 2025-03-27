2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü

Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobilden inen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti.

Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü

O ANLAR KAMERADA

Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü.

Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Polis, geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaşan 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title