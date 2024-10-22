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Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı

Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
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Türkiye'yi dehşete düşüren "Yenidoğan çetesi" skandalında çete lideri Fırat Sarı hakkında pes dedirten detaylar ortaya çıktı. Sarı'nın elde ettiği parayla Silivri'de lüks bir daire tutarak genç bir kadınla birlikte yaşadığı belirlendi.

Yenidoğan bebekleri yoğun bakım ünitesine yatırarak günlük 8 bin lira para elde eden Yenidoğan çetesi gündeme bomba gibi düştü. Şu ana kadar 12 bebeğin çetenin ellerinde öldüğü bilinirken, çete lideri Fırat Sarı ile ilgili kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ, PARALARLA LÜKS DAİRE TUTMUŞ

Eskiden PKK üyesi olduğu ve hapis yattığı öğrenilen Sarı'nın elde ettiği kanlı parayla Silivri'de lüks bir sitede ev tuttuğu ve genç bir kadınla yaşadığı öğrenildi. Ekol TV'de yer alan habere göre,Sarı'nın komşuları paralarla önce protez saç yaptıran Sarı kısa birkaç ay önce önce siteye taşındığını ve genç bir kadınla birlikte yaşadığını söyledi.

Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı

"GENÇ BİR KIZLA BİRLİKTE YAŞIYORDU"

Bir site sakini Sarı hakkında, "Genç bir kız vardı yanında ama biz evli diye biliyorduk. Kendisini bu binada otururken kızı görmüştüm o da 'evliyiz' demişti bana" ifadelerini kullandı. Başka bir site sakini ise Sarı'nın genelde lüks aracıyla akşamları siteye geldiğini ve bir kadınla yaşadığını ifade etti. Herkesin 8 bin liraya tuttuğu daireyi 15 bin liraya tuttuğu öğrenilen Sarı'nın birlikte yaşadığı kadın apar topar daireyi boşaltarak kaçtığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Yenidoğan Güvenlik Politika Türkiye 3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (3)

İbrahim Demirel:

PKK üyesi olan birisi nasıl bu ülkede böyle bir meslekte çalışabilir anlamıyorum. Yahu binlerce şehit verdik bunların yüzünden şehitlerin hatrıda mı yok. Bazen bu ülkeye dair herseyden nefret ediyorum ama burası benim ve atalarımın toprakları yinede seveceğim, yinede mücadele edeceğim.

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Tandogan Dogan:

eger bu adi insan muebbet ceza almazsa.turkiye batsin

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Ser_hat:

Pij gururu...

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