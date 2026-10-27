Fon yatırımcılarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

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(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 7596 sayılı Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle fon varlıklarının tasfiyesi, hukuka aykırı işlemlerle çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve yatırımcılara ödeme yapılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Kanuna göre, şartların sağlanması halinde fon pay sahiplerine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda 22 Ekim'de kabul edilen "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve düzenlemenin yayımlandığı tarihte tasfiyesi henüz tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor. Düzenlemeyle fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesi, yatırımcıların hak sahipliğinin belirlenmesi ve kaybedilen değerlerin geri kazanılması amaçlanıyor.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Kanuna göre, SPK tarafından belirlenecek fonlarda, fonun tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarı aşmamak üzere, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek.

Ödemeler, ilgili fonun tasfiye malvarlığında bulunan nakit imkanları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması durumunda SPK, düşük tutarlı yatırımcılardan başlayarak ödeme yapılmasına veya tüm yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenmesine karar verebilecek.

FONLARDAN HUKUKA AYKIRI ÇIKARILAN DEĞERLER GERİ ALINACAK

Düzenlemeyle fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan para, sermaye piyasası araçları ve diğer değerlerin geri kazanılmasına ilişkin hükümler de belirlendi.

Fonların uğradığı zarar veya kayıplardan öncelikle kurucu ya da yönetici portföy yönetim şirketleri sorumlu tutulacak. Zararın bu şirketlerden tahsil edilememesi halinde, sorumluluğu SPK tarafından belirlenen gerçek ve tüzel kişilerden tahsilat yapılabilecek.

İlgili kişilerin görevlerinden ayrılmış olması, görev yaptıkları dönemdeki işlemlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANABİLECEK

Kanuna göre, soruşturmalar kapsamında elkonulan ve doğrudan fonlara iade edilemeyen malvarlıkları için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanabilecek.

TMSF, kayyım olarak görevlendirildiği malvarlıklarını dava sonucunu beklemeksizin satabilecek veya tasfiye edebilecek.

Elde edilen tutarlar, her fon için ayrı oluşturulacak geri kazanım hesaplarında tutulacak. Bu hesaplarda biriken paralar yalnızca ilgili fonun tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler için kullanılabilecek.

GÖNÜLLÜ İADE İMKANI

Kanun kapsamında, tasfiyeye konu fonlardan daha önce elde edilen belirli getirilerin isteğe bağlı olarak iade edilebilmesine de imkan tanındı.

Fon katılma paylarından veya belirli hisse senedi işlemlerinden elde edilen getirilerin, kanunda belirtilen endeksleme yöntemiyle hesaplanan tutarı aşan kısmı, SPK tarafından ilan edilecek hesaplara gönüllü olarak yatırılabilecek.

DÜZENLEME 17 EYLÜL'DEN GEÇERLİ OLACAK

Fonların tasfiyesi SPK'nin gözetim ve denetiminde, Kurul tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yürütülecek. Yatırımcıların hak sahipliği ise Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları üzerinden belirlenecek.

Kaynak: ANKA