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Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi

Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
Haberler
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Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M., uygun fiyata yurt dışından telefon ve beyaz eşya getireceği vaadiyle 350 kişiden 300 milyon TL topladı. Kayıplara karışan Ramazan M., yurt dışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalanıp adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M., yurt dışından uygun fiyata telefon ve beyaz eşya getireceği vaadiyle çeşitli miktarda paralar aldı. Bununla da yetinmeyen Ramazan M. borcu olduğu bahanesiyle birçok arkadaşından da borç aldı, parası olmayan arkadaşlarına kredi bile çektirdi. İlk aldığı borçları ödeyerek güven kazanan Ramazan M, zamanla borç miktarlarını artırdı. Ancak bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları, ailesine ulaşarak durumu anlattı.

ESKİ EŞİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, duydukları karşısında şok yaşayan Ramazan M'nin eski eşi Ö.Ö, Ramazan M'ye ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Ramazan M'nin evinde yapılan polis arasında cep telefonunun mutfakta şarja takılı olduğu ve el yazısı ile yazılmış bir veda notu bulunurken bir arkadaşına yurt dışına çıkacağını söylediği öğrenildi.

Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi

350 KİŞİDEN 300 MİLYON TL

Dolandırıldığını anlayan iş arkadaşları da şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ramazan M. hakkında 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede Ramazan M'nin 350 iş arkadaşından toplamda 300 milyon lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalanan şüpheli, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Dolandırıcı Beyaz Eşya 3-sayfa Güncel Ankara Bursa Hukuk Kamu Suç

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Yorumlar (3)

Hakan Acar:

300 milyon dolandırıp adli kontroller serbest mi bırakıldı....bu site ahalisi elimde kelepir boğaz köprüsü var uygun fiyata almak isteyen beni bulsun. Almayan pişman olur batan geminin malları bunlar.

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vedat celik:

Bu ülkede dolandırıcı olacaksın yalaka bırak

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cengiz çetin:

Niye bırakılıyor. Kaçsamıydı

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