Kaliforniya'da Mercedes sürücüsü, aracının amblemine dokunan otistik çocuğa tokat attı
Kaliforniya'da bir Mercedes sürücüsü, otistik bir çocuğa tokat attı. 10 yaşındaki Alfredo Morales, bir kavşakta duran bir Mercedes-Benz amblemine dokunduğunda, sürücü öfkelendi ve çocuğa saldırdı. Alfredo'nun kız kardeşi, sürücüye kardeşinin otistik olduğunu ve özel ihtiyaçları olduğunu söyleyerek araya girdi. Ancak bu, sürücünün çocuğa tokat atmasını engellemedi. Olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve Alfredo'nun ailesi adalet arıyor.
Şok edici cep telefonu görüntüleri, Kaliforniya'da bir Mercedes sürücüsünün, arabasının kaput süsüne dokunan otistik bir çocuğa tokat attığını gösteriyor. 10 yaşındaki Alfredo Morales, 1 Temmuz'da Los Angeles'ın Pacoima semtindeki Laurel Canyon Bulvarı ile Osbourne Caddesi'nde ablasıyla birlikte karşıya geçiyordu. KTLA'nın haberine göre, kardeşler otobüs durağına giderken Alfredo, kavşakta kırmızı ışıkta duran lüks Mercedes-Benz'in amblemine dokundu.
ÇOCUĞA ABLASININ YANINDA TOKAT ATTI
Bu masum hareket, sürücüyü öfkelendirdi ve hemen geri dönerek otobüs durağındaki bankta oturan kardeşlere saldırdı. Videoda, kız kardeşi İspanyolca "Üzgünüm, o otistik, özel ihtiyaçları var" diyerek sürücüyle kardeşinin arasına geçip bir barikat oluşturmaya çalışıyor. Ancak bu çaba yeterli olmadı ve sürücü, Alfredo'nun yüzüne tokat attı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kimliği belirsiz sürücünün tokat attıktan sonra arabasından inip amblemi incelediği, hareket ettirdiği ve ardından uzaklaştığı görülüyor.
AİLE ADALET ARIYOR
Alfredo'nun anne ve babası olay nedeniyle çok öfkeli olduklarını belirterek, oğullarının otizmli olması nedeniyle çevresini dokunarak keşfetme ihtiyacı duyduğunu söyledi. Alfredo'nun babası Miguel Morales, oğlunun adaletini arıyor ve cevaplar bekliyor.