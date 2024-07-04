Kaliforniya'da Mercedes sürücüsü, aracının amblemine dokunan otistik çocuğa tokat attı

Şok edici cep telefonu görüntüleri, Kaliforniya'da bir Mercedes sürücüsünün, arabasının kaput süsüne dokunan otistik bir çocuğa tokat attığını gösteriyor. 10 yaşındaki Alfredo Morales, 1 Temmuz'da Los Angeles'ın Pacoima semtindeki Laurel Canyon Bulvarı ile Osbourne Caddesi'nde ablasıyla birlikte karşıya geçiyordu. KTLA'nın haberine göre, kardeşler otobüs durağına giderken Alfredo, kavşakta kırmızı ışıkta duran lüks Mercedes-Benz'in amblemine dokundu.

ÇOCUĞA ABLASININ YANINDA TOKAT ATTI

Bu masum hareket, sürücüyü öfkelendirdi ve hemen geri dönerek otobüs durağındaki bankta oturan kardeşlere saldırdı. Videoda, kız kardeşi İspanyolca "Üzgünüm, o otistik, özel ihtiyaçları var" diyerek sürücüyle kardeşinin arasına geçip bir barikat oluşturmaya çalışıyor. Ancak bu çaba yeterli olmadı ve sürücü, Alfredo'nun yüzüne tokat attı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kimliği belirsiz sürücünün tokat attıktan sonra arabasından inip amblemi incelediği, hareket ettirdiği ve ardından uzaklaştığı görülüyor.

AİLE ADALET ARIYOR

Alfredo'nun anne ve babası olay nedeniyle çok öfkeli olduklarını belirterek, oğullarının otizmli olması nedeniyle çevresini dokunarak keşfetme ihtiyacı duyduğunu söyledi. Alfredo'nun babası Miguel Morales, oğlunun adaletini arıyor ve cevaplar bekliyor.