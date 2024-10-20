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Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

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Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan çetesinin' bilindiği kadarıyla 12 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Hazırlanan iddianamede bebeklerin ölüm nedenlerine yer verildi. Kahreden listede bir bebeğin ölüm nedeniyle ilgili yapılan açıklamadaki 'Pasif ötenazi' notu dikkat çekti.

Kamuoyunda infiale neden olan ve skandalları bitmek bilmeyen Yenidoğan çetesi iddianamesinde bebeklerin ölüm nedenleri yer aldı.

BAKAN TUNÇ: TÜRKİYE BEBEK ÖLÜMLERİNE MÜSAADE ETMEZ

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları bir bir iptal edildi. 'Yenidoğan çetesi' soruşturması ile ilgili konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez." ifadelerini kullandı. Tunç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti" diye de ekledi.

TAPE KAYITLARI KAN DONDURDU

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 197 suç eylemine ilişkin tape kayıtları yer aldı. Görüşmelerdeki ifadeler kan dondurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suça konu 197 eylem sıralandı. Bu eylemlere ilişkin, şüphelilerin telefon konuşmalarını içeren tape kayıtları ve bunlarla ilgili değerlendirmeler de iddianameye girdi.

ÖRGÜTSEL ŞEMA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı.

Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

KAHREDEN LİSTE

Soruşturma dosyasındaki uzmanların raporuna göre, çete üyeleri bebekleri, doktorsuz yenidoğan ünitelerine yatırarak, doktor olarak tanıtılan hemşirelerin yanlış tedavileri, besleme eksiklikleri ve pasif ötenazi; yani tedavi etmeyerek ölüme terk etmiş. Bebeklerin ölüm nedenleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlarınce şöyle anlatıldı:

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları

8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

9 - Havvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip

Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Yenidoğan Türkiye 3-sayfa Sağlık Bebek Hukuk Suç

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Yorumlar (22)

VEFA:

Sadece bebekleri değil, ülkede son kala insanlık kırıntılarını, vicdan ve merhameti de öldürdünüz. En az sizin kadar, bu sistemi bu şekilde kurup,sağlık ve eğitim sistemini yozlaştıranlar da günahkar!...

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Mutlu Sutcu:

Türkiye bebek ölümlerine müseade etmez ama hükümetin sağlık bakanlığı müseade etmiş

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Haksızsam Söyle:

Filistin’in kanında İsrail’in eli var diyen hükümet, bu bebeklerin kanında sizin eliniz var.

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Haksızsam Söyle:

İsrail’e bebek katili diyen hükümet bu bebeklerin kanında sizin eliniz var

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9
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Ali Tokgönül:

Milleti infiale iten olaylarda , kesinlikle idam yasası çıkartılmalı

28
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Cemal Koyun:

çok sahipsiz kaldık bu kadar laşka bu kadar sorumsuz zaman görmedim herkes aklına geleni yapıyor sorumlu siyasiler kendini nereye koyuyor desem siyaset çökmüş iktidarı muhalefeti aynı hiç biri güven vermiyor yazık

16
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

2023ten beri gündemimizde diyen sağlık bakanlığı diyeceklerim bu kadar sözde gündeme alınma tarihinden bu yana kim bilir kaçtane can daha yandı

15
0
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ertugrul karadaş:

bilip susan da seytandir , devlet yeterince görevini yapsa uçan kuşu kaçırmaz , yeri geliyor 50 TL nin izi sürülüyor bu nasıl oldu da atlandi , ama bakanın hastanesi de varmış nasıl araştırılacak ki bu , imam yaparsa cemaat osurur

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0
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Sihirbazın Çırağı:

Aşı Karşıtı diye yaftalayıp, aşağıladığımız yüce insanlar günahlarımızı affetsin, hatalarımızı bağışlasın, biz onları dinlemedik, bilmiyorduk, zekamız yetmiyordu, algılayamıyorduk, kolayımıza geleni kabullenmek akılcıklarımıza yatıyordu. Güçlü gördüğümüzün peşine dönüyorduk ve bu bebeklerin ölmesine bu yüzden engel olamadık. Eğer içimizdeki kötü kurt yerine içimizdeki iyi kurtu besleseydik; kazanan iyilik olacaktı. Aldığımız maaşlar bize haram; yazıklar olsun ki bilemedik, haklıymışlar.

5
1
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Süleyman Şanalır:

Zalimler için yaşasın cehennem

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