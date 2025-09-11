Haberler

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık: 16 Yaşındaki Çocuk Silah ve Mermileri Çaldı

Kahramanmaraş'ta Hırsızlık: 16 Yaşındaki Çocuk Silah ve Mermileri Çaldı
Kahramanmaraş'ta bir poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki H.E. için geniş çaplı arama başlatıldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli, otomobil çalmaya çalışırken de görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydan gelen hırsızlık olayında, bir poligondan iki adet tabanca ve 300 adet mermi çalan 16 yaşındaki çocuğun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı. H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
