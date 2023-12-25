İstanbul'da sokak ortasında kıskançlık cinayeti: Sopayla başına defalarca vurup öldürdü

İstanbul Kağıthane'de 51 yaşındaki bir adam ile nişanlısının 46 yaşındaki eski eşi arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Nişanlısının evinden çıkan adam, kadının eski eşi tarafından sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, yaşananlar da kameralara yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı.

SOPAYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ