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Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 4 aydır takip ettiği iki kız kardeşin kapısına dayanan eli bıçaklı tacizci tutuklandı. Kız kardeşlere "Aç kapıyı, annenler evde yok biliyorum, sizi seviyorum" diyerek eve girmeye çalışan tacizcinin o anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de eline bıçak alan bir kişi, yaklaşık 4 aydır takip ettiği iki kız kardeşin kapısına dayanıp "açın kapıyı sizi seviyorum" diyerek taciz etti. Karşı binada oturan şüphelinin daha önce de kendilerine camdan öpücük attığını iddia eden kız kardeşlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Selami B. 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aileleri memleketlerine gittiği için bir süredir birlikte yaşayan kız kardeşler Meryem K. (25) ve Rabia K. (27), yaklaşık 4 ay önce evli ve çocuğu olan Selami B. (53) tarafından rahatsız edilmeye başladı. Kız kardeşlerin önüne çıkan ve onları takip eden Selami B., geçtiğimiz günlerde de yaşadığı daireden, karşı binanın dairesinde oturan kız kardeşlere öpücük atarak taciz etti. Rahatsızlık vermeye devam eden Selami B. kız kardeşlerin dairesine, penceresinden hortum parçaları atarak tacizlerini sürdürdü.

"AÇIN KAPIYI SİZİ SEVİYORUM"

Kız kardeşler Selami B.'nin hasta olduğunu düşünerek herhangi bir şikayette bulunmadı. Ancak geçtiğimiz perşembe günü elinde bıçakla evinden çıkan Selami B., kız kardeşlerin yaşadığı binanın kapısına dayandı. Kız kardeşlere "aç kapıyı, annenler evde yok biliyorum, sizi seviyorum' diyerek içeriye girmek istedi. Binanın kapısını açmayan kız kardeşlerin pencereden bağırması üzerine Selami B. koşarak yaşadığı eve girdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum

BIÇAKLI TACİZCİ TUTUKLANDI

Olay ardından kız kardeşlerin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Selami B.'yi olayda kullandığı bıçağa el koyarak gözaltına aldı. Kız kardeşlerin şikayetçi olması üzerine ifadesi alınan Selami B., adli işlemlerinin artından adliyeye sevk edildi. İfadesinde "bir anlık nefsime uyarak yaptım" dediği öğrenilen Selami B. çıkartıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Taciz şüphelisi Selami B.'nin 'kasten yaralama' suçundan 2 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum

"YATAK ODAMA HORTUM FIRLATTI"

Şikayetçi olan Rabia K.'nin emniyetteki ifadesinde ise, "Yaklaşık 4-5 ay kadar önce pencereden bana öpücük atmaya başladı. Daha sonrasında kendi penceresinden küçük hortumlar keserek benim balkonuma ve yatak odama atarak beni rahatsız ediyordu. İşten geldiğim zamanlarda binanın önünde bekleyip benimle konuşmak istediğini söyleyerek bana öpücük atıyordu. Biz eve geldikten sonra kapı çaldı ama açmadık. Selami isimli şahsı gördüm elinde bir bıçak vardı. Bize "Aç kapıyı seni seviyorum, annenler evde yok biliyorum" dedi. Bende hemen polisi aradım dediği öğrenildi.

Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa

Cep Telefonu Kağıthane İstanbul Güvenlik 3-sayfa Yaşam Hukuk

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