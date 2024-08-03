Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

İstanbul Beyoğlu'nda kadınlara yönelik darpla gündeme gelen eğlence mekanı, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cihangir'de bulunan bir eğlence mekanında 3 kadına yönelik şiddet ve darp görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçti.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye giden Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle mekanı mühürledi.

"BEYOĞLU KİMSENİN 'O SAATTE ORADA NE İŞİN VARDI?' DEMEYECEĞİ BİR İLÇE OLARAK KALACAK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açılama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kamuoyunda gündeme gelen içinde ruhsatsız SPA da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir. Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin 'O saatte orada ne işin vardı?' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler." dedi.

BAKAN YERLİKAYA SESSİZ KALMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise gün içinde konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı. Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki eğlence mekanında kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında önceki akşam kavga çıktı. Kavgaya ilişkin yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadınları darbettikleri anlaşılan M.M.D. ve V.T. adlı şüpheliler dün gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından adli makamlara sevk edildi.