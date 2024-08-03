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Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

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İstanbul Beyoğlu'nda 3 kadın müşteri ile işletme görevlileri arasında kavga çıkan eğlence mekanı, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Konuya ilişkin paylaşım yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin 'O saatte orada ne işin vardı?' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu'nda kadınlara yönelik darpla gündeme gelen eğlence mekanı, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cihangir'de bulunan bir eğlence mekanında 3 kadına yönelik şiddet ve darp görüntülerinin ortaya çıkması üzerine harekete geçti.

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye giden Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle mekanı mühürledi.

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

"BEYOĞLU KİMSENİN 'O SAATTE ORADA NE İŞİN VARDI?' DEMEYECEĞİ BİR İLÇE OLARAK KALACAK"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açılama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Kamuoyunda gündeme gelen içinde ruhsatsız SPA da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir. Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin 'O saatte orada ne işin vardı?' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler." dedi.

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

BAKAN YERLİKAYA SESSİZ KALMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise gün içinde konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gereği yapıldı. Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

NE OLDU?

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki eğlence mekanında kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında önceki akşam kavga çıktı. Kavgaya ilişkin yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadınları darbettikleri anlaşılan M.M.D. ve V.T. adlı şüpheliler dün gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Aydemir - 3.Sayfa

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Yorumlar (14)

Kadir Özer:

Çok dogru karar

163
12
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Güven önemlş:

hukuk devleti iyi ki varsın

yanıt28
yanıt0
Tunc:

içişleri başkanlığı bu olaya sessiz kalmadığınız için sizi yürekten alkışlıyorum.hak eden cezasını çekecek.

150
10
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özgür:

Sokaktada kavga ediliyor. Parkta da havalimanında da oralarıda mühürleyin :) :) :) bu belediyeler boş işlerle uğraşmayı nezaman bırakacak.

17
119
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Güven önemlş:

vicdan meselesi

yanıt16
yanıt2
XYZ:

Son yillarda duydugum ve eski gunlerimizi hatirladigim en guzel haber. TEŞEKKÜRLER

130
5
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Quantum:

İstanbulda çakma parfüm, çorap vb şeyler satan sokak satıcılarınada acilen bi çözüm bulunmalı. Turistler istemiyoruz dediği halde hala inatla peşinden gidip 404 gibi yapışan bi sürü tip var

67
0
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Marko Apostolidis:

hz. imam gazali'ye sormuşlar "erkekmi üstün kadınmı?" diye, oda demiş "size bir aslan saldırınca cinsiyetinemi bakarsınız?"

54
5
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Son Yörük:

Öyle mekana giden kadinin görecegi muamele bellidir.Daha duzgun yerleri tercih edebilirlerdi eglenmek icin.Mekan icin gec olmus kapattiklari iyi ama sonra acilirmi yeniden bilemiyorum.Ulkemizde bu tip mekanlarda herturlu pislik donuyor hepsini kapatsalar iyi olur.

23
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Erkan Daldaban:

Üç gün sonra açarlar

29
7
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