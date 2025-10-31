Kadın öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vuruldu

ABD'de bir ilkokul öğretmeninin, sınıfında altı yaşındaki bir öğrencisi tarafından vurulduğu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Abby Zwerner adlı öğretmen, 2023 yılının Ocak ayında Richneck İlkokulu'ndaki sınıfında okuma masasının başında otururken elinden ve göğsünden vurulmuştu.

Mahkemede gösterilen polis vücut kamerası görüntülerinde Zwerner'in yerde kanlar içinde yattığı, sağlık ekiplerinin sol omzu yakınındaki göğüs yarasına pansuman yaptığı ve kanamayı durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Birinci sınıf öğretmeni olan Zwerner'in yüzü solgundu ve acı içinde olduğu belliydi. Sedye ile okuldan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta hastanede kaldı, altı kez ameliyat geçirdi ve hâlâ sol elini tam olarak kullanamıyor. Ayrıca göğsünde hâlâ bir mermi bulunuyor.

Olay anında öldüğünü sandığını belirten Zwerner, mahkemede, "Ya cennete gidiyordum ya da oradaydım sandım. Sonra her şey karardı, o zaman oraya gitmediğimi anladım. Sonraki hatırladığım şey, iki meslektaşımın yanımda olmasıydı; yaralı olduğumu fark ettim" dedi.

Zwerner, öğrencinin silahı olduğuna dair birçok uyarıyı dikkate almadığı iddiasıyla eski müdür yardımcısı aleyhine 40 milyon dolarlık dava açtı.

Doktorlar mahkemede Zwerner'in yaralarının boyutunu detaylandırdı. Bir doktor, öğretmenin sol eliyle artık yumruk yapamadığını ve el gücünün yarıdan fazla azaldığını söyledi. Bir diğeri ise parmaklarının neredeyse koptuğunu, merminin kalbine çok yakın geçtiğini belirtti.

"Bu, normal bir yaralanmadan çok, savaş alanında görülebilecek türden bir yaraydı," diye ekledi bir başka doktor.

Jüriye, altı yaşındaki öğrencinin saldırıda kullandığı silah ve olayın yaşandığı sınıftan görüntüler gösterildi.

Olay günü, okulun eski müdür yardımcısı Ebony Parker'ın, öğrencinin sırt çantasında silah olabileceği yönündeki uyarılara rağmen hiçbir önlem almadığı iddia edildi.

Zwerner'in avukatı Diane Toscano, Parker'ın "o gün yanlış kararlar verdiğini" söyledi. "Yetkisi olmasına rağmen öğrenciyi aramadı, sınıftan çıkarmadı ve polisi aramadı," diye ekledi.

Savunma tarafı ise, öğrencinin iki gün önce öğretmenin telefonunu fırlattığı için aldığı uzaklaştırmanın ardından ilk gününde okula döndüğünü belirtti.

Parker'ın avukatı Daniel Hogan, "Hiç kimse 6 yaşındaki bir çocuğun okula silah getireceğini hayal edemezdi. Bu olayın öngörülebilir olup olmadığını siz değerlendireceksiniz," dedi.

Parker, kamu okulundaki karar alma süreçlerinin "ortak" ve "iş birliğine dayalı" olduğunu söyleyerek, olaydan sonra ortaya çıkan bilgilerle geriye dönük yargılama yapılmaması gerektiğini savundu.

Davanın tek sanığı olan Parker, önümüzdeki ay sekiz ayrı çocuk ihmali suçlamasıyla ayrıca yargılanacak. Her bir suç, beş yıla kadar hapis cezası taşıyor.

Öğrencinin annesi ise ihmalkarlık ve silah yasasını ihlal suçlarından yaklaşık dört yıl hapis cezası aldı. Küçük çocuk, annesinin silahını dolabın üstündeki çantadan tırmanarak aldığını itiraf etti.

Abby Zwerner artık okulda görev yapmıyor ve öğretmenliğe geri dönmeyi düşünmüyor. Mahkemede açıklanana göre şu anda lisanslı bir kuaför olarak çalışıyor.