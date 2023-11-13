Evinde saldırıya uğrayan kadın, başına sert cisimle vurularak öldürüldü

Kayseri'de hayvanlarını otlatıp eve dönen adam, eşi 51 yaşındaki Hasibe Soykuk'u başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de 51 yaşındaki Hasibe Soykuk, evinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

EŞİNİ KANLAR İÇERİSİNDE YATARKEN BULDU

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre S.A.S., hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

KAFASINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.