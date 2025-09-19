Kadıköy'de bir şahıs çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Erenköy İlkokulu önünde çıkan tartışmada bir veli, diğer velilere bıçakla saldırmaya çalıştı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, velilerden birinin yaşanan arbede esnasında baygınlık geçirdiği görüldü.

Olay, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Erenköy İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, öğrencilerin çıkışını bekleyen veliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine velilerden biri, elindeki bıçakla diğer velilerin üzerine yürüdü. Ardından şahsın aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ancak diğer velilerin duruma engel olduğu görüldü. Velilerin üzerine bıçakla yürüyen şahsın çocuğunun aracın arka koltuğunda bulunması ve yaşadığı korku dolu anlar ise büyük tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tartışmada şans eseri yaralanan olmazken, veliler arasında büyük bir panik yaşandı.

Olay sonrası çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan bir veli ise baygınlık geçirdi. - İSTANBUL