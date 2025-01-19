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Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana gelen cinayet gibi kazada 22 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadıköy'de Kaza: Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Doktor Serbest Bırakıldı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de Kaza: Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Doktor Serbest Bırakıldı

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi, bugün Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kadıköy'de Kaza: Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Doktor Serbest Bırakıldı

"HIZLI OLDUĞUNU KABUL EDİYOR"

Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, "Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir" dedi.

Kadıköy'de Kaza: Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Doktor Serbest Bırakıldı

"BİZ HAYAT MÜCADELESİ VERİRKEN NEZARETTE BİLE TUTMADILAR"

Kandemir, "Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kadıköy'de Kaza: Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Doktor Serbest Bırakıldı

Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

yaya geçidinden geçmezseniz biri size çarptığında suçlu olursunuz. muhtemelen kasko firması o genç kızın ailesine arabanın masrafı için tazminat davası da açar

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