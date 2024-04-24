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Kadıköy'de Güvenlik Amiri, Tartıştığı Yardımcısını Sopayla Öldürdü

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Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri, tartıştığı güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü. Olayın sebebi ise vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istemeleri.

Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri, tartıştığı güvenlik amiri yardımcısını sopayla döverek öldürdü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. (43) ile arkadaşı 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Aldığı darbelerde yere yığılan Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç. ise polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Atilla Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli E.Ç., emniyetteki ifadesinde, Atilla Ay'ın vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy Güvenlik Ölüm Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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