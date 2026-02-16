Haberler

Motosiklette ölüm böyle geldi...
Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesi ile Sakarya Pamukova arasındaki karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 59 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kaza, bir motosikletin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'nın İznik ilçesi ile Sakarya Pamukova arasındaki karayolunda hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. 59 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı başka bir motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bilecik Osmaneli ilçesine bağlı Ericek Köyü mevkiinde, İznik-Pamukova Devlet Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Yakar (59) yönetimindeki 41 BCA plakalı motosiklet, Pamukova istikametinden İznik yönüne seyir halindeyken önündeki aracı sollamak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Fatih Metiner idaresindeki 16 UG plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Suat Yakar, kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Metiner ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yol kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı, tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
