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Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

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İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti. Yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeşin annelerinin hurdacılık yaparak geçimini sağladığı ve o anlarda hurda toplamak için dışarda olduğu öğrenildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde korkunç bir haber geldi. Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

ANNE, ÇOCUKLARINI EVDE BIRAKIP HURDA TOPLAMAYA ÇIKMIŞ

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

ELEKTRİK SOBASININ DEVRİLMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolarken, yangını fark eden mahalle sakinleri ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

5 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) adlı kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 5 çocuğun da dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

"ÇOCUKLARIM, İMDAT! DİYE BAĞIRDI"

Yangını gören komşu Yusuf Şahin basın mensuplarına yaptığı açıklamada olay anını şöyle anlattı:

"Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar"

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıHamza Dokmen:

Allah ım sen alimsin hakimsin.Allah onların hakkını yerde bırakmasın kim beş kardeşi bir başına bir elektrik sobası na mahkum etmişse Allah yanına bırakmasın.allah kimsenin başına böylesi bir felâket göstermesin inşallah

Yorum Beğen340
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Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Hem fasfakir olup hem 5 çocuk yapmak

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıJokerAllame:

doğalgaz açacak para yok elektrikli soba açtılar ve başlarına bu geldi bunlar hep akkkepenin eseri

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme117
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Haber YorumlarıJokerAllame:

malum Parti'nin eserlerinden biri daha

Yorum Beğen100
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Haber Yorumlarımurat kösetürk:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun

Yorum Beğen168
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Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

Allah'ım nasıl yürek dayanır buna. geçim derdi olmasa şimdi o çocuklar hayatttaydi adin batsin dünya. zalimleri dunyasisin yazık böyle duzene yazik

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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Allah mekanlarını cennet etsin anneye sabır versin

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıIsmail:

Of of of içim yanıyor kaldıramıyorum böyle haberleri

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Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Ne hayatlar var. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Anneye sabırlar versin.

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Haber YorumlarıBükücü:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun, ailesine de sabır versin

Yorum Beğen91
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