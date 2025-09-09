'Yalnız kurt' eylemi mi? İzmir'deki karakol saldırısında gözaltı sayısı arttı

İzmir'in Balçova ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, Türkiye'yi yasa boğdu. Çetin Emeç Mahallesi'nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne saat 09.00 sıralarında gelen, yüzünü kar maskesiyle gizleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açtı.

Saldırıda polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine harekete geçen ekipler, saldırgana müdahale etti. Çıkan çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit düştü. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralılardan Ömer Amilağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Çatışmada bacağından vurulan saldırgan E.B., olay yerinde yaralı olarak yakalandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının lise 3. sınıf öğrencisi tarafından düzenlendiğini ve gencin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını, 2 başsavcıvekili ve 6 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

OYUN BAĞIMLISIYDI

Ameliyata alınan saldırganın madde ve oyun bağımlısı olduğu ve sürekli internet üzerinden oyun oynadığı öne sürüldü. Katilin sosyal medya hesabında DEAŞ paylaşımları dikkat çekti.

AİLE 15 YILDIR KARAKOL SOKAĞINDA YAŞIYOR

E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi'nde okuduğu, ailenin karakolla aynı sokakta 15 yıldır yaşadığı ve babasının bir hastanede sağlık görevlisi olduğu öğrenildi.

BABADAN İLK İFADE: SON DÖNEMDE RADİKALLEŞTİ

Baba N.B., ilk ifadesinde oğlunun son dönemde radikalleştiğini, bilgisayar ve telefon başında çok zaman geçirdiğini ve şiddet içerikli videolar izlediğini belirtti. Anne A.B. de, oğlunun giderek radikalleşerek aile bireylerine "kâfirsiniz" demeye başladığını söyledi.

Olay sırasında mahalleli, saldırganın elindeki tüfek sustuğunda üzerine çullandıklarını ve polislere teslim ettiklerini anlattı. Pompalı tüfeğin babasına ait, ruhsatlı olduğu, saldırganın yanında çok sayıda mermi ve bıçak bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

YANLIZ KURT EYLEMİ Mİ?

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin DEAŞ mensubu olduğu ve örgütün bu tür eylemlere "yalnız kurt" adını verdiği ortaya çıktı. E.B.'nin, örgütün ideolojisi doğrultusunda kendi kararını alarak saldırı planladığı ve uyguladığı belirlendi.

Zanlıya ait olduğu değerlendirilen "1Muvahhid99" adlı sosyal medya hesabından saldırı öncesinde, "Birazdan istişhad yapacağım ve şehit olacağım inşallah" paylaşımı yaptığı tespit edildi.

E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ise İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.

Saldırıya tanık olan bir mahalle sakini ise, "Saldırgan maskesini çıkardığında suratı bembeyazdı. Madde almış olabilir çünkü normal bir şey değildi" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENLERİ BUGÜN

Öte yandan meydana gelen saldırıda şehit düşen polisler için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir'in naaşı Bornova Işıkkent Polis Şehitliğine, Şehit Polis Memuru Hasan Akın'ın naaşı ise Urla İlçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığına defnedilecek.

İZMİR'E KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ

İzmir Valiliği, saldırının ardından 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nun 103. yılı etkinliklerindeki halk oyunları, mehteran ve bando konserlerini iptal etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'de hepimizi sarsan acı bir haber aldık. Fail yakalanmış, bağlantıları araştırılmaktadır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yayımladıkları mesajlarla şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.