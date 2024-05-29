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İzmir'de Uyuşturucu Bağımlısı Genç Ailesini Vurdu

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İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurup sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Anne ve baba hayatını kaybederken, katil oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurup sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Meydana gelen korkunç olayda anne ve baba hayatını kaybederken, katil oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kamil Yılmaz, annesi ve babasına ateş etti. Anne ve baba kanlar içerisinde yere yığılırken Kamil Yılmaz, aynı tabanca ile kendi kafasına ateş etti.

13 yaşındaki kız kardeşi ihbar etti

Silah seslerini duyan ve evde bulunan ailenin küçük kız çocuğu A.D.Y. (13), odaya girdiğinde annesi, babası ve ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü. Hayatının şokunu yaşayan çocuk durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Sevilay Yılmaz ve baba Hikmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kamil Yılmaz ise, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve babanın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, hastanede tedavisi süren Kamil Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Geriye hatıraları kaldı

Öte yandan Kamil Yılmaz ve Sevilay Yılmaz çiftinin sosyal medya hesaplarında, ailenin mutlu hatıraları geride kaldı. Katilleri olan oğullarıyla mutlu aile pozları veren Sevilay Yılmaz'ın oğlunu askere gönderirken sarıldığı pozlar, Kamil Yılmaz'ın da iş yerinde oğluyla çektirdiği fotoğraf yürek burktu.

Ailesi yok olan kız çocuğu A.D.Y. ise polis ekipleri tarafından dayısına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Torbalı İzmir Baba Olaylar İzmir Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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