İzmir’de ’Sokaklar Güvende’ operasyonu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Sokaklar Güvende' operasyonunun İzmir ayağında, Necati Arabacı ve Sercan Sayal organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Sosyal medya üzerinden gençleri suça teşvik eden ve örgüt propagandası yürüten şüphelilerin de aralarında bulunduğu 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığınca; Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında koordinasyon ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi, yeni nesil suç örgütleri ve bunların oluşturduğu suç ekosistemleriyle etkin, kararlı ve eş zamanlı mücadele yürütülmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde, 14 Eylül 2026 tarihinde ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' adı altında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

81 ilde 148 eş zamanlı operasyon

78 Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli şekilde yürüttüğü soruşturmalar doğrultusunda; suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, örgütsel yapılarının deşifre edilmesi, suç gelirlerinin tespiti ile finansal ve lojistik imkanlarının ortadan kaldırılması amacıyla ülke genelinde toplam 148 operasyon icra edildi. Operasyonlar; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma başta olmak üzere, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yağma, kasten öldürme ve yaralama, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, rüşvet, kaçakçılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti ile yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin çok sayıda suç faaliyetini hedef alacak şekilde planlandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının etkin koordinasyonu ile kolluk birimlerinin eş zamanlı ve uyumlu çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yürütülen soruşturmalarda yalnızca suç fiilleri ve failleri değil; örgütlerin hiyerarşik yapıları, finansman kaynakları, iletişim ağları, sosyal medya üzerinden yürüttükleri propaganda ve eleman temini faaliyetleri, lojistik imkanları ve suçtan elde edilen gelir mekanizmaları bütüncül bir anlayışla ele alındı. Temel hedefin suç örgütlerinin sokakta güç kurma kabiliyetlerini yok etmek, ekonomik kaynaklarını kesmek, dijital ve lojistik altyapılarını çökertmek ve özellikle çocukların dijital platformlar üzerinden suç örgütlerinin etkisine alınmasını engellemek olduğu vurgulandı.

Necati Arabacı ve Sercan Sayal yapılanmalarına İzmir'de darbe

Dev operasyonun İzmir ayağında ise organize suç örgütlerinin propaganda ve insan kaynağı temin etme faaliyetlerine darbe vuruldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden gençleri silaha ve suça özendiren, suçu ve suçluyu öven paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, Yunanistan'da cezaevinde bulunan Sercan Sayal Organize Suç Örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli ile halen tutuklu bulunan Necati Arabacı Organize Suç Örgütünün propagandasını üstlendiği tespit edilen 3 şüpheliye TCK'nın 220/8. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Ayrıca sosyal medya platformlarında yoğun şekilde silah görselleri içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 şüpheli 6136 sayılı Kanun kapsamında, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 30 şüpheli ise haklarındaki yakalama kararlarının infazı amacıyla hedef alındı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucunda hedeflenen 45 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde cephanelik ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilere ait adreslerde yapılan detaylı aramalarda adeta cephanelik ortaya çıkarıldı. Aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet tabanca şarjörü, 524 adet fişek ve 12 adet kartuş, 30 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet pala ile balistik inceleme açısından büyük önem taşıyan ve 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı