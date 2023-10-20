İzmir'de kanser hastasının nişanlısı bıçaklanarak öldürüldü, istinaf mahkemesi kararı onadı

İzmir'in Buca ilçesinde kanser hastası Sibel Çelik'in nişanlısının evinde bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin bulunduğu evin yakılması olayına ilişkin sanık Halil Y'ye verilen müebbet hapis ile 1 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde, kanser hastası Sibel Çelik'in nişanlısının evinde bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin bulunduğu evin yakılması olayına ilişkin sanık Halil Y'ye yerel mahkemece verilen müebbet hapis ile 1 yıl 6 ay hapis cezası, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, taraf avukatlarının itirazı üzerine İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu sanık Halil Y'ye verilen müebbet hapis ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuksuz sanık Selman Y. hakkındaki beraat kararlarını inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığının bulunmadığı ve herhangi bir eksiklik olmadığı görüşüne vararak, tüm itiraz başvurularını esastan reddetti.

Ayrıca, söz konusu karara itiraza ilişkin Yargıtay yolunun açık olduğu belirtildi.

Olay

İzmir'in Buca ilçesindeki üç katlı binanın zemin katında 12 Temmuz 2016'da yangın çıkmıştı. Yangın söndürüldükten sonra 24 yaşındaki kanser hastası Sibel Çelik'in cesedi baza içinde bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu Çelik'in bıçaklandığı, daha sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı tespit edilmişti. Olay sonrası kayıplara karışan Çelik'in nişanlısı Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, ağabeyi Selman Y. ise tutuklanmıştı. Olaya ilişkin firari Halil Y. ile Selman Y. hakkında dava açılmıştı.

Selman Y, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürecinde serbest bırakılırken, yurt dışına kaçtığı belirlenen Halil Y, başka bir adli olay nedeniyle Almanya'da yakalanmış ve geçen yıl ağustos ayında Türkiye'ye iade edilmişti.

Yargılama sonucu mahkeme, tutuksuz sanık Selman Y'nin beraatine, Halil Y'nin ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse, "mala zarar verme" suçunun da yakarak işlenmiş olması nedeniyle 1 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına karar vermişti.

Heyet, sanığa "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına da yer olmadığını kararlaştırmıştı.

Taraf avukatları karara itiraz edince dosya istinaf mahkemesine gelmişti.