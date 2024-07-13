İki canımız gidince akılları başlarına geldi! İzmir'de belediye ve elektrik firması, kaçağın olduğu alana gelip çalışma başlattı

İzmir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği yerde yapılan incelemenin ardından belediye ve elektrik firması yetkilileri, alanı normale döndürmek için çalışma başlattı. Çalışma ile yer altındaki kablolar 50 santimetre daha aşağı çekilecek.

Olay, dün Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İKİ CAN GİDİNCE AKILLARI BAŞLARINA GELDİ

Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yaptı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

KABLOLAR 50 SANTİMETRE AŞAĞIYA ÇEKİLECEK

İncelemelerin ardından başlanan çalışmayla yer altındaki kablolar 50 santimetre daha aşağıya çekilecek. Daha sonra belediye yetkilileri tarafından kazı yapılan alan kapatılınca bölgedeki ulaşım da normale dönecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise bölgedeki elektrik kesintisi son bulacak.

DAHA ÖNCEDEN YEREL GAZETEDE HABERİ BİLE YAPILMIŞ

Öte yandan İzmir'deki bir yerel gazetede, sokaktaki elektrik kaçağının daha önceden haberinin yapıldığı, hatta 1 köpeğin akıma kapılarak öldüğü ortaya çıktı. Bölgedeki esnaf ise sokakta daha önce birçok kere elektrik kaçağının yaşandığını ancak yetkililerin ilgilenmediğini ve önemsemediğini ifade etti.