İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan sokaktan geçen 2 kişinin ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Alsancak'ta, önceki gün yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti.

CESETLERİ, AYAKLARINA HORTUM BAĞLAYARAK ÇEKMİŞLER

Elektrik akımından hayatını kaybeden kurbanların, çevredekilerin çabalarıyla elektrik akımı geçen su birikintisinden çıkarıldığı anlara ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde kurbanların ayağına takılan hortumlarla çekildiği anlar kameraya yansıdı.

NE OLDU?

İzmir'in Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.