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İzmir'de 3 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden babadan haber var

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Türkiye geçtiğimiz günlerde İzmir'de 3 çocuğun babaları tarafından katledilmesiyle sarsılmıştı. Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden baba Vesim Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, 27 Ağustos sabahı ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü.

ÇOCUKLARINI KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti. Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

3 ÇOCUĞUNA KIYAN BABA DA ÖLDÜ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de 3 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden babadan haber var

İzmir'de 3 çocuğunu katlettikten sonra intihar eden babadan haber var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye izmir Baba Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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