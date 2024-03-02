Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 145 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Güncelleme:

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki toplam 145 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki toplam 145 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Şubat günü Çeşme, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, fiber tekne ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istedikleri belirlenen 54'ü çocuk 107 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 11.15'te, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplam 145 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seferihisar Yunanistan Dikili İzmir Çeşme İzmir Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti İstanbul adayı kim? 2024 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir? 4 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Yeni Batman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba kimdir? Yeni Van İl Emniyet Müdürü kim oldu? Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu kimdir? Yeni Kayseri İl Emniyet Müdürü kim oldu? Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir? Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü kim oldu? Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Karabörk kimdir? 2 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? DEVA Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Denizli adayı Mehmet Mirza kimdir? DEVA Partisi Çorum belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çorum adayı Yunus Emre Özdemir kimdir? DEVA Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çankırı adayı Kasım Gümüş kimdir? DEVA Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çanakkale adayı Davut Gazi Benli kimdir? DEVA Partisi Burdur belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Burdur adayı Recep Oğuz kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title