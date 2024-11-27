Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL

Milyonların gözü bu toplantıda! İşte asgari ücret için öne çıkan rakam
Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kısım dikkat çekti

İyi Niyet Hırsızlığa Dönüşünce: Simit Fırınında 10 Bin TL ve Telefon Çalındı

İyi Niyet Hırsızlığa Dönüşünce: Simit Fırınında 10 Bin TL ve Telefon Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir simit fırınına giren kadın, iş yeri sahibi Osman Ölmez'in iyi nieti sayesinde içeri alındı ve masa üzerindeki 10 bin TL ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Ölmez, yaşanan olayı güvenlik kamerası görüntülerinden takip ederek emniyete şikayette bulundu.

Hatay'da simit yemek için girdiği fırında masanın üzerindeki 10 bin TL para ile telefonu çalan hırsız kameraya yansıdı. İş yeri sahibi, hava soğuk olduğu için kadını iş yerinin içine aldığını belirterek, "İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" dedi.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gece saat 03.30 sıralarında simit almak için Osman Ölmez'e ait simit fırınına gelen kadın, havanın soğuk olduğunu belirterek fırının içerisine geçmek istediğini söyledi. Kadına iyilik yapmak isteyen Ölmez, normal şartlarda içeride ürün servisi yapmamasına rağmen hava soğuk olduğu için kadını içeriye aldı. Kadın, oturduğu masanın üzerinde bulunan 10 bin TL para ve cep telefonunu alarak çantasının içerisine koyduktan sonra ayrıldı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan olayda iş yeri sahibi Ölmez, telefonun lazım olması üzerine para ve telefonun çalındığını fark etti. Emniyete giderek şikayetçi olan Ölmez, yaşadıklarını anlattı.

"İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu"

İyilik yapmak isterken 10 bin TL'sinden ve telefonundan olduğunu ifade eden 60 yaşındaki Osman Ölmez, "26 Kasım gecesi saat 03.30 sularında dükkanımıza bir kadın geliyor, gece saati kadınlara olan hassasiyetimizden dolayı çok üşüdüğünü söyledi. 'Ben içeride bir dakika oturabilir miyim?' deyince dükkanın içerisine davet ettik. Köşede bulunan masaya geçti, kamerada da göründüğü gibi telefonumu ve 10 bin TL vardı, onu da götürmüş. Gece çok yoğun olduğumuz için telefon lazım oldu. Bıraktığım yere bakınca hem telefonu hem de 10 bin TL parayı masanın üzerinden almış olduğunu fark ettim. Emniyeti aradık, geldiler ve şahıstan şikayetçi olduk. 'Amca bir çay ver' dedi, önce dışarıdayken çayı verdim, sonra 'Amca dışarısı çok soğuk, içeri geçebilir miyim?' deyince ben de 'Geç kızım' dedim ve köşedeki masaya oturdu. Dükkanda 5-6 kişi vardık, yoksa ben kimseyi içeri almıyorum. Benim masa servisim dışarıda zaten. İyi niyetim hem telefonuma hem de 10 bin TL paramıza mal oldu" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ahmet Ercan ilçede yaşayanları bu sözlerle uyardı: Bugün sakın evlerinize girmeyin
img

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı
img

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 27 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Akhisar, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Muratpaşa, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 27-28 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.