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Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

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Narin cinayetinde tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar, son ifadesinde Narin'in cansız bedeninin kendisine teslim edildiği günü tüm detaylarıyla anlattı. Bahtiyar, Salim Güran'ın Narin'i neden öldürdüğüne ilişkin "Salim Güran, Yüksel Güran (Narin'in annesi) ve amcasının eşi ile yasak ilişki yaşıyor. Benim tahminim Narin'i bu kadınlardan biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi gördüğü için öldürmüş olabilir" dedi.

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in vahşice katledilmesinin ardından soruşturma büyük bir titizlikle sürerken dün tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın son ifadesi ortaya çıktı. Bahtiyar savcılıktaki son ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu. Bahtiyar, Salim Güran'ın, iki yengesiyle yasak ilişki yaşadığını iddia ederek, "Salim Güran, Yüksel Güran (Narin'in annesi) ve amcasının eşi ile yasak ilişki yaşıyor. Benim tahminim Narin'i bu kadınlardan biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi gördüğü için öldürmüş olabilir. Bu dedikodu köyde yayılmıştı ama kimsenin bu konuda bir ifade verebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

NEVZAT BAHTİYAR: SALİM GÜRAN BANA 200 BİN TL TEKLİF ETTİ

Minik Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü, bunun karşılığında tutuklu amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklif ettiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

"SALİM TUTUKLANDI, KOCAN DA TUTUKLANACAK"

Narin'in kim ya da kimler tarafından katledildiği tüm yönleriyle soruşturulmaya devam ederken Nevzat Bahtiyar'ın eşi Süheyla Özkan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Özkan, Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'ın üvey annesi ile ilgili şunları söyledi: Salim'in üvey annesi evimize geldi. Cesedin bulunduğu gün. Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak. Bundan ne anlıyorsunuz? Sonra Arif Güran'ın evine gitti. Sonra Barış Güran (Salim Güran'ın kardeşi) gece 23.00'de jandarma ile gelerek eşimi gözaltına aldılar.

Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

NEVZAT BAHTİYAR'IN SON İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: SALİM'İN 2 YASAK AŞKI VAR

Minik Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf etmesinin ardından tutuklanan Nevzat Bahtiyar savcılıktaki son ifadesinde kan donduran iddialarda bulundu. İşte Nevzat Bahtiyar'ın A Haber'de yayınlanan savcılıktaki son ifadesi:

Salim Güran'ın Yüksel Güran (Narin'in annesi) ve amcasının eşi Maşallah Güran ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Ama bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum. Benim tahminin bu kadınlardan biriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi Narin'in gördüğü yönünde. Bu nedenle Narin Güran'ı öldürebileceğini düşünüyorum. Ancak ben kendi gözlerimle bu kadınlardan biriyle bir ilişki yaşadığını görmedim. Ayrıca şu hususu belirtmek isterim. Uğurcan Güran'ın 25 Ağustos'ta düğünü olacaktı. Erkeklerin büyük çoğunluğu davetiye dağıtmak için köy dışında olduğundan Salim Güran'ın böyle bir cinsel ilişki yaşamak için Tavşantepe Köyü'nde kalmış olabileceğini düşünüyorum. Salim Güran'ın beni ilk çağırdığı nokta Arif Güran'ın ahır olarak kullandığı yerdi. O ahırda bir cinsel ilişki yaşanmış olabilir. Narin de bu noktada bir şeyler görmüş olabilir. Narin'in cansız bedeninin bana ayağında terliklerle getirilmiş olması Narin'in eve girmeden öldürüldüğünü gösteriyor. Narin'i ben öldürmedim ama jandarmanın beni yakalamasından korkuyordum. Kesinlikle Narin Güran'ı öldürmedim, Salim Güran'ın getirdiği Narin'in cansız bedenini dereye bıraktım.

Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

ŞÜPHELİLER İÇİN HESAP GÜNÜ YARIN

Cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetinin organize bir şekilde işlenmiş olabilme ihtimali tüm yönleriyle inceleniyor. Öz amcası tutuklu olan Narin'in gözaltındaki anne, baba, ağabey, amca ve akrabaları yarın adliyeye sevk edilecek. Adliyede ifadesi alınacak olan şüphelilerin itiraflarıyla birlikte minik Narin'i kimin ve nasıl öldürdüğü netlik kazanacak.

Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Hukuk

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Yorumlar (3)

Hasan Aydemir:

çok ilginç masun bedenini saklasın diye 200 bin teklif eden adam 150 binlik araba ile geziyor

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4
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Akıncı:

Slm. A, benim Birtane sorum var böyle olaylar vahşet, şiddet, öldürme, bu olaylar olaylar nezaman dan beri çok olmaya başladı? Kaç seneler oldu hep covaldi nezaman dan beri? Belki biriniz gözünde çarpmıştır. Sağlıklı kalın

6
2
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Salih Kandıralı:

Cambaz bize ne yapacak acaba?

3
0
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