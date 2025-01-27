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İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
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Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'de bulunan bit pazarında 2 çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde yerde tekmelenen Minguzzi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Beyoğlu'nda ailesiyle birlikte yaşayan ve Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi olan Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti. Ancak, bu sıradan alışveriş gezisi korkunç bir saldırıya dönüştü.

OMUZ ATIP "ÇOK YAKIŞIKLISIN" DEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre pazarda bir kişi Minguzzi'ye omuz atıp "Çok yakışıklısın" diyerek laf attı. Minguzzi'nin "Pardon kardeşim" cevabını vermesi üzerine, saldırgan birkaç metre uzaklaştıktan sonra elindeki bıçakla geri dönerek "Ben senin nereden kardeşin oluyorum?" diyerek genci hedef aldı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

GÖĞSÜNE 5 BIÇAK DARBESİ

Saldırgan B.B. (15), elindeki bıçakla Minguzzi'yi göğsünden 5 kez yaraladı. O sırada yanında bulunan diğer saldırgan U.B. (16), yerde kanlar içinde kalan genci tekmeledi. Olay, pazardaki güvenlik kameralarına anbean yansırken, esnafın müdahale etmesine dahi fırsat kalmadan saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir kadın doktor yaptı. Kalp masajı ve suni teneffüsle Minguzzi'nin hayatta kalmasını sağlayan doktor, genç çocuğu ambulans gelene kadar yaşama tutundurdu. Minguzzi, Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Ameliyat edilen Mattia Ahmet Minguzzi'ye toplam 9 ünite kan verildi. Aldığı bıçak darbelerinin akciğer, böbrek ve kalbine zarar verdiği ve hayati riskinin devam ettiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç çocuk için ailesi dualar bekliyor.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı. Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki zanlı, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

"TORUNUM PIRIL PIRIL BİR ÇOCUKTU"

Genç çocuğun anneannesi Aynur Akıncılar, olay günü sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yardım istediğini belirtti. Olayın şokunu yaşadığını ifade eden Akıncılar, "Torunum pırıl pırıl bir çocuktu. Kimseye zararı olmazdı. Bir yıl Malta'da kaldıktan sonra İstanbul'a dönmüşlerdi. Üç dil bilen, çifte vatandaşlık sahibi bir çocuk. Kendisine yardım eden kişilere minnettarız. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırıİtalyan şef Andrea Minguzzi.

"ÜMİDİMİZİ KAYBETMEDİK"

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ise oğlunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. "Oğlum kaykay parçaları almak için annesinden para almış. Sabah erkenden pazarın yolunu tutmuşlar. Bu olay gerçekten korkunç. Doktorlarımız elinden geleni yapıyor ama maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Dualara ve doktorlara emanetiz" dedi. Yaşanan bu trajik olayın ardından gözler genç çocuğun sağlık durumuna çevrilmiş durumda. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıaydg:

birinin 1 diğerinin 2 sabıkası var ama sokaktalar. 16 yaşında 2 sabıkası olan çocuk neden sokakta?şimdi yine salınacaklar ve yine suç işleyecekler en acısı da bu. bunu bildikleri için cesaretliler. sapığı hırsızı katili neden topluma geri salıyorlar. neden?rehabilite de edilmeden yapılıyor bu. ya biri bana açıklasın bunu mantığa uygun birşey desin.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bu ülkede hiç kimse güvende değil artık. Ampül Türkiye'sinde özgürlük out, esaret in!

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Haber YorumlarıCasim Aras:

Artık hapishaneler dolmuş sabıkası olanları dışarı çıkarıyorlar. Sonuç bu.

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Haber YorumlarıKemal Ağalı:

yozlaşmış bir toplumda psikopatlarin sayısı artar.... inşallah sağlığına kavuşur kardeşimiz... ekonomik çöküş insanligida bitiriyor, gelecek umudu olmayanlar başkalarının geleceğini çalmaktan korkmuyor...

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Millet iyice kafayı yedi. Oyuna özenip hücum yeleği giyerek önüne geleni bıçaklayanı, yolda yürüyen kızcağıza yumruk atıp kaşını açanı, hiç tanımadığı adamı bıçaklayıp ne zamandır birini öldürmek istediğini söyleyeni, sabi sübyanı taciz edeni... Hadi elimizden geldiğince kendimizi korumaya çalıştık da, kadını, çocuğu ne yapacak? Biz akşam eve girene kadar huzur bulamayacak mıyız, tüm gün anamız, kardeşimiz, çocuğumuzun başına acaba ne gelecek diye mi düşüneceğiz?

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Eyyy amerika 2028 de yine secilicem halk beni istiyor nereden nereye.chp toplumu yok etti.dinden ahlaktan cikardi.reisle dewam edip durumu duzeltmeliyiz ...

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Haber YorumlarıXYZ:

Allah sifalar nasip etsin. It kopuklardan biktik. Onune gelene sebepsiz saldiranlardan biktik. Koltuk sevdasina dusmus durumda, sadece kendini dusunen dinazorlardan biktik. Sahsen ben reisin tutumlarindan cok rahatsizim. Toplumdaki siddet olaylariyla ilgili hic onlem almiyor ve ilgilenmiyor.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Onun bunun malum çocukları Kadıköy u doldurmus..Kadıköy öğrencilerin, kendini bilenlerin yeriydi, şimdi ipsizi sapsizi ..vs dolmuş..Yazık oldu Kadıköy'e

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Haber YorumlarıHakan Hakan:

TOKİ ev yapacagına hapishane yap, maliye bakanı 2 den fazla evi olana vergiyi kös, adalet bakanı en ufak suçu cezasız bırakma, milletin vekilleri gerekli yasaları çıkart, bu ne lan böyle ülke teksas gibi

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Haber Yorumlarıserkan:

Ne pis bir toplum oluştu. İyi güzel her şeyi bozmaya çalışan bir toplum.

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