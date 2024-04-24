İstifa eden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diploması sahte çıktı

Bir müşterinin küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtla büyük tepki çeken ve istifa eden Patiswiss Ceo'su Elif Aslı Yıldız hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız'ın sosyal medyadaki özgeçmişinde yer alan, ' Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans' bilgisinin sahte olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay üzerine Yıldız'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.

2013'TE MEZUN OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ BÖLÜM 2015'TE MEZUN VERMİŞ

Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı Patiswiss marka "küflü çikolata" paylaşımına verdiği yanıtın ardından gelen tepkiler üzerine yönetim kurulu başkanlığından istifa eden CEO Elif Aslı Yıldız'ın, özgeçmişinde, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programı mezunu olduğunu belirtmesi yeni bir tartışmaya yol açtı. Üniversitesinin sitesinde yer alan bilgiye göre, Yıldız'ın 2011 ile 2013 yılları arasında tamamladığını söylediği programın 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde başladığı, programın ilk mezununu 2015 yılında verdiği anlaşıldı.

ÖĞRETİM ÜYESİ DE YÜKSEK LİSANSI YALANLADI

Kurumun resmi internet sitesinden kolayca ulaşılabilen bilginin ardından, Hacettepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünde görevli olan Dr. Öğr. Üyesi Erdi Daşdemir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun, üniversitenin mezunları arasında yer almadığını iddia etti. Daşdemir, "Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki 2011-2013 Hacettepe Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans bilgisi doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları, Elif Aslı Yıldız'a ait hesaplara girerek durumu teyit etmek istedi ancak Yıldız'ın sosyal medya hesaplarını kapattığı fark edildi. Ancak daha önceden alınan ekran görüntüleri kayda geçti.

NE OLMUŞTU?

Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı, ürünün fotoğraflarını paylaşarakçikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketledi. Tunaoğlu ise, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de Linkedin'de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin." sözleriyle müşteriye yüklendi.

Markaya yönelik tepkilerin ardından 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflarından kaldırdı. Eleştirilerin odağına yerleşen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa etti.