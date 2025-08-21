İstenmeyen görüntüler! Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi

İstanbul Ümraniye'de rezerv yapı alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkım ve tahliye sürecine karşı mahalle sakinlerinin direnişi sürüyor. Elektrik, su ve doğal gaz kesimine gelen ekiplere tepki gösteren yurttaşlara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ümraniye'nin Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci kapsamında evlerin boşaltılması istenirken, mahalle sakinleri tahliyelere karşı çıkıyor. Bu sabah bölgeye gelen ekipler evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmek istedi. Çevik kuvvet polislerinin eşlik ettiği çalışmalara tepki gösteren mahalleliye müdahale edilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"ZORBALIĞA BOYUN EĞMİYORUZ"

Mahallelilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çevik kuvvet ekipleriyle kalan evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmeye geldiler. Mahallemizden Turgay gözaltına alındı. Zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Herkesi mahallemize dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.

"DÖRT ÇOCUĞUM VAR, KİRAYI NASIL VEREYİM?"

Gözaltına alınan mahalle sakinlerinden Sevgi isimli kadın ise "Dört çocuğum var, ben kirayı nasıl vereyim?" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

YANGIN ÇIKTI, EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan mahalledeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sokak üzerinde bulunan metruk binaya da sıçradı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.