İstenmeyen görüntüler! Vatandaşların günlerdir direndiği mahalleye polis girdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım ve tahliye sürecinde, elektrik, su ve doğal gazın kesilmesine tepki gösteren mahalleliye polis müdahale etti. Müdahale sonucu bazı vatandaşlar gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye'de rezerv yapı alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkım ve tahliye sürecine karşı mahalle sakinlerinin direnişi sürüyor. Elektrik, su ve doğal gaz kesimine gelen ekiplere tepki gösteren yurttaşlara polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ümraniye'nin Topağacı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm süreci kapsamında evlerin boşaltılması istenirken, mahalle sakinleri tahliyelere karşı çıkıyor. Bu sabah bölgeye gelen ekipler evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmek istedi. Çevik kuvvet polislerinin eşlik ettiği çalışmalara tepki gösteren mahalleliye müdahale edilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"ZORBALIĞA BOYUN EĞMİYORUZ"

Mahallelilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Çevik kuvvet ekipleriyle kalan evlerin elektrik, su ve doğal gazını kesmeye geldiler. Mahallemizden Turgay gözaltına alındı. Zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Herkesi mahallemize dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.

"DÖRT ÇOCUĞUM VAR, KİRAYI NASIL VEREYİM?"

Gözaltına alınan mahalle sakinlerinden Sevgi isimli kadın ise "Dört çocuğum var, ben kirayı nasıl vereyim?" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

YANGIN ÇIKTI, EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan mahalledeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sokak üzerinde bulunan metruk binaya da sıçradı. Durumu gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMr Camel:

bu iyi günlerin malınızı mülkünüze geldiği zaman akp mhp adını lanetle anacaksınız

Haber YorumlarıAlkurt:

Gariban Vatandastan ne istiyorsunuz yahu, insaf!!!...Arkadas, gecici olarak daire ev neyse gosterin, onlari oralara yerlestirin sonra kentsel donusunuze baslayin. Millet kime siginsin!!!

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Doğuda kaçak elektrik kullananlara böyle bir müdahale gördünüz mü göremezsiniz çünkü adamı öperler. Ama devletini milletini seven sade vatandaşı sikarlar.

Haber YorumlarıM.k.:

eger deprem ise mahelleli kesinlikle haksız. ama rand varsa bilmem

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ya hu arkadaş diyelim ki depremden, kadın diyor ki 4 çocuğumla nasıl kira vereyim. Devlet devlet gibi davranır kimseyi mağdur etmeden önlemini alır sonra gider gerekeni yapar

Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Tuşlu telefon nokia 1112 veya 1110 var. Bir şarj ile 10 gün sürebiliyorlar. O telefonunuz olursa elektriksizcede yaşayabilirsiniz evde yeşil soğan yetiştirerek. Turistler çöplere bol bol su atıyor ancak dikkatli olmalısınız. Tiner filan içerseniz ölüm tehlikesi vardır. Ben musluk suyunu arıtıyorum 3 ayrı pamuk ile. Pamuk sıkışıyor kola şişelerinin kapak kısmına ARKADAN yani içden. İnternet yok ise.. çöplerde DERGİ ve GAZETELER var. Radyo kolay bulunuyor ve pil ilede çalışanlar bol bol.

Haber Yorumlarıvatandaş:

kendi çapında birşeyler saçmalayıp anlatmaya çalışmışın. çok zor değil git köye yerleş yövmiyeye çapaya git çalış

Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

köyüm yok benim. kimse istemez beni kendi köylerinde. kovarlar beni bekar olduğum için.

Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

o pardon şimdi anladım. benim köyüm internet ile iş kurmak ve çalışmakdır.

Haber Yorumlarıvatandaş:

köye gel ben sana internetsiz yaşamayı ve çapa yapmayı gösteririm. iyileşirsin yalnız tek sorun çapayı güzel yapamazsan sopayı yersin

