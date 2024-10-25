TUSAŞ'taki teröristlere operasyon böyle başlamış: İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düştü, 22 kişi yaralandı. Terör saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, teröristlerin nasıl etkisiz hale getirildiğini ayrıntılarıyla anlattı. Bakan Yerlikaya, saldırının olduğu gün içerideki bazı çalışanların teröristler tarafından rehin alındığı iddiasının ise gerçeğini yansıtmadığını belirtti. Türkiye'nin derinden sarsıldığı terör saldırısında, Özel Harekatın TUSAŞ yerleşkesine hareket anları ortaya çıktı.

POLİSLERİN BÖLGEYE HAREKET ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

A Haber'in paylaştığı görüntülerde, TUSAŞ'a yapılan saldırı sonrası helikopterlerin hangardan hemen çıkarıldığı, özel harekat polislerinin tam teçhizatlı bir şekilde, çelik yelekleri, uzun namlulu silahları, yedek şarjörleri ile bu olaya müdahale için helikoptere koştukları görülüyor. Saldırıya en hızlı şekilde müdahale edilebilmesi için görev yapan, gerek hangardaki personel, gerek teknisyenler helikopterlerin bir an önce havalanması için her türlü adımı atıyor.

"JANDARMA 10 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİ"

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tüm detayları anlatan İçişleri Bakanı Ali Yerikaya şu ifadeleri kullanmıştı: "15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız ki o da şehit oluyor. Yaralı olmasına rağmen karşısındakine ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 4 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor. Vücudunda, daha önceki bu nevi saldırılardan biliyoruz, üzerinde önemli miktarda plastik patlayıcı var. Bu patlama hadisesinden sonra yani 15.30'dan sonra 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte bizim jandarma özel harekatımız oraya geliyor. Yani saldırıdan 14 dakika sonra. Oraya ilk müdahale 2 zırhlı araç ve jandarmamız tarafından yapılıyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat birimlerimiz oraya hareket ediyor. Jandarma Genel Komutan Yardımcı, Emniyet Genel Müdürümüz, iki bakan yardımcımız oraya en kısa sürede 730 emniyet ve jandarma birimi geliyor. Başta İHA olmak üzere eylemin olduğu yer hava unsurlarımız oraya gönderiliyor. 15.30 evet kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha edip patlattıktan sonra. 15.52'de bir zırhlı araç 17 polis özel harekat birimimiz nizamiyeye en yakın olan akademi binasına erkek teröristin girdiğini bildiği için oraya giriyor. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler, kapı var.

"HİÇBİR ŞEKİLDE REHİN OLAYI YAŞANMADI"

Oraya büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor. Shortland 60-70 km. hızla turnikelere geliyor, oraya patlatarak cama giriyor. Elindeki çelik koruyucu kalkanlarla birlikte 17 özel harekat giriyor. Terörist 2 el bombası atıyor. Arkadaşlarımız hazırlıkla. İki arkadaşımız, özel harekat polisimiz hafif yaralanıyor. Terörist bina içinde yukarı doğru kaçıyor. Arkadaşlarımız temkinli, orada çatışma başlıyor. Hiçbir şekilde içeride akademinin içerisinde rehin olayı yaşanmamıştır, net, açık. Eğer biz içeriye bu şekilde girmekte geç kalsaydık Allah muhafaza bunları konuşuyor olabilirdik. Orada benim polis özel harekatımın doğru karar vermesi, cesareti, hiçbir şekilde arkadaşlarımızın rehin alınmayla ilgili bir olay yaşatmamıştır. Panikleyen terörist ikinci, üçüncü kata çıkıyor, bağışlayın beni tuvalete sığınıyor, sıkışıp kalıyor. 16.40'da buradan çıkış olmayacağını bildiği için. Kendini orada patlatıyor.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDE MERMİ YARASI YOK"

Biz bütün bu tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor. 15.26 nizamiyeye gelip araçtan inip saldırı başlıyor. 16.40 özel harekat sıkıştırdı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası yok, hiçbir jandarmamda bir mermi yarası yok. Camın patlamasından kırıklardan hafif yaralanmalar hariç. Herhangi bir yaralanma olmaksızın teröristi bu kadar kısa süre içerisinde böyle çok az denebilecek zayiatla, özel harekatımızın yeteneğini, cesaretini ve azmini gösteriyor. Jandarma özel harekatımız orada vatandaşlarımızın ve oradaki çalışanlarımızın sahipsiz olmadığını geliyor. Oraya 730 arkadaşımız 20 dakika içinde geliyor.

"GÜÇLERİMİZ 15.52'DE TESİSE GİRDİ"

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzülerek şunu gördüm. Terörist sayısı ile ilgili farklı rakamlar verdiler. Biz ilk yaşadığımız an doğru ve hakikatli bilgileri basamak basamak sizlere verdik. Israrla arkadaşlarımıza dedim ki 'arayın biri kadın biri erkek' dedim. Paylaşımlarımda yetkili olanların dışında lütfen açıklamalara itibar etmeyiniz. Yetkisiz olup da bilmeden açıklama yapanlara benim milletimi, kamuoyunu lütfen yanıltmayın diyoruz.

Jandarmamızı tebrik ediyorum, polisimizi tebrik ediyorum. Akademi binasının içine giriş 15.52 ve o lanet teröristin kendisin patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim kararlılığımız olabilecek en az zayiatla başarmış olduk."

BAKANLIK DA OPERASYON SÜRECİNİ PAYLAŞMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili icra edilen operasyon sürecinin detaylarını paylaştı. Bakanlıktan paylaşılan bilgiler ise şu şekilde:

15:26 - Teröristlerin taksiyle TUSAŞ yerleşkesine gelmesi ve ilk saldırıyı gerçekleştirmesi.

15:30 - Özel Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin'in ateş açtığı kadın teröristin kendisini patlatması.

15:40 - Olay yerine jandarma komutasında 2 zırhlı araç ve 10 personelin müdahale etmesi.

15:52 - Polis Özel Harekat Timinin zırhlı araçla TUSAŞ akademi binası girişindeki turnikeleri kırarak içeriye girmesi.

16:09 - Polis Özel Harekat Timinin helikopter ile bölgeye intikale başlaması.

16:13 - Polis Özel Hareket Timi tarafından bina girişinde bulunan TUSAŞ personelinin tahliyesine başlanması.

16:20 - Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 'Ejder 120' Timinin, müdahalede bulunan Polis Özel Harekatçılara katılarak binanın arka kapısından giriş yapması.

16:24 - Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığından 1. JOPER Timinin S-70 Genel Maksat Helikopteriyle TUSAŞ tesisine iniş yapması.

16:40 - Polis Özel Hareket ekiplerince müdahale sırasında TUSAŞ akademi binasının ikinci katında bulunan erkek teröristin kendisini patlatması. 5 Polis Özel Harekat personelinin yaralanması.

17:15 - Binada arama yapılması ve TUSAŞ personelinin binadan tahliye edilmesi.

17:30 - Bölgenin tamamen emniyete alınarak olay yeri inceleme birimlerince incelemelerin başlatılması."

Operasyonda 479 Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile 251 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 730 personelin görev aldığı belirtildi.