Üye Girişi
Haberler

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da öldürülen Narin'in cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay ortaya çıktı. Narin'in kaybolduğu güne ait bölgedeki kameraları yeniden inceleyen jandarma, dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca beklediğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan aracın sahibi Nevzat Bahtiyar, çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenini, amca Salim Güran'ın 200 bin TL para karşılığında dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ı kamera görüntülerinin ele verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Narin'in kaybolduğu güne ait bölgedeki kamera kayıtlarını inceledikten sonra, dereye yakın noktada bir aracın 50 dakika boyunca beklediğini tespit etti. Aracın sahibinin Nevzat Bahtiyar olduğunu belirleyen jandarma ekiplerinin hemen şahsı gözaltına aldığı, Bahtiyar'ın da çapraz sorguda her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.

İTİRAFÇIYI KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 200 bin TL para teklifine karşı cesedi ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı ele veren detay belirlendi.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmışİtirafçı Nevzat Bahtiyar

CESEDİ BIRAKTIKTAN SONRA 50 DAKİKA BEKLEMİŞ

Narin'in cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Eğertutmaz Deresi ve bölgeyi gören güvenlik kameralarını yeniden incelemeye başladı. Özellikle Narin'in kaybolduğu güne ait kamera kayıtları, jandarmanın önemli bire detaya ulaşmasını sağladı. Görüntülerde, saat 15.40 ile 16.30 arasında Narin'in cesedinin bulunduğu dereye yakın noktada park halindeki bir aracın 50 dakika boyunca arazide sabit beklediği tespit edildi.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli aracın sahibinin, Salim Güran'a ilişkin önemli itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Bahtiyar, çapraz sorguda kan donduran detayları anlattı. Bahtiyar, küçük kızın cansız bedeninin amcası Salim Duran tarafından kendisine teslim edildiğini, cesedi ortadan kaldırması karşılığında kendisine para teklifinde bulunduğunu belirterek, "Ben de teklifini kabul ettim ve cesedi bir süre araç içinde dolaştırdıktan sonra bulunduğu dere yatağına çuval içinde üzerini taşla gizleyerek bıraktım" ifadelerini kullandı.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik Jandarma 3-sayfa Hukuk Yaşam

Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt

 Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

 Şimdi ailenin işi daha zor! Savcılık, Narin'in ablası için düğmeye bastı

Savcılık, Narin'in ablası için kritik adımı attı
Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş

Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisle ilgili dehşete düşüren detay
500

Yorumlar (13)

Ulas Toplar:

yeter artık bıktırdınız bu narin haberlerinden

48
246
yanıtYanıtla
ali gökşen:

Kamera çıktı gizli birsey kalmadı artık suçtan ve cezadan kaçamaz kimse..

71
0
yanıtYanıtla
Babacan yalçın:

Ya tamada kim kimler kıydı bu meleğin vanına onu yazın yeter artık

52
2
yanıtYanıtla
Seyhmus Aydin:

Bakmak zorunda değilsin ulas

6
1
yanıtYanıtla
SELÇUK GÜNDOĞDU:

HABERE BAKMA ULASCIM,İÇERİĞİNE BAK,DERS ALINACAK ÇOK ŞEY VAR,BİR DAHA TEKRARLAMASIN,NAPALIM MİLLET OLARAK ÇOK GEÇ ANLARIZ

4
2
yanıtYanıtla
Doğuş:

Muhtar niye bu adama gitti. Daha öncede birilerini ortadan kaldırdım?

0
0
yanıtYanıtla
Nayci İbrahim:

Çok tuhaf değil mi itirafçının arkasındaki bayrağımızın dışındaki bayraklara neden odaklanamıyorsunuz acaba....?

0
0
yanıtYanıtla
Fatih BuLuT:

Sürekli Haberden memnuniyetsiz olanlar. . . ateş düştüğü yeri yakar. Duygusuzluk böyle birşey

0
0
yanıtYanıtla
SELÇUK GÜNDOĞDU:

ÇAPRAZ SORGU SONRASINDA DOMUZ BAĞI SONRASINDA DA ANLADINIZ SİZ ONU

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nevzat Bahtiyar kimdir? İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı mı? Zelewski kimdir? Zelewski kaç aşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Letonya Faroe Adaları maçı CANLI izle! (FULL HD) Letonya Faroe Adaları maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Zelewski uçak kodu ne, CANLI TAKİP! Zelewski ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek, hangi havalimanına inecek? Letonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Letonya Faroe Adaları maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a mı geliyor? Filistin Ürdün maçı CANLI izle! (FULL HD) Filistin Ürdün maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir? Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?
title