İşte Esenboğa'dan kalkan uçağın düşüş anı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya'da Tripoli'ye uçmak üzere havalanan Falcon 50 tipi iş jeti ile temas kesildi. Gelen haberlere göre, havalimanına yakın bölgeden patlama sesi de geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: UÇAKTA LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ VARDI

Kalkıştan hemen sonra uçakla iletişimin koptuğu öğrenilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uçakta Libya Genelkurmay Başkanı'nın olduğunu söyledi. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan, Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde uçağın binaların arkasındaki dağlık alana düştükten sonra ışık huzmesinin yayıldığı görüldü.

GENELKURMAY VE BAKANLIĞI ZİYARET ETMİŞTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad,Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşılanmıştı. Al-Haddad, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nı ziyaret ederek Bakan Yaşar Güler'le görüşmüştü. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer almıştı.

LİBYA TEZKERESİ MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün, Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.