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İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

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İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

İstanbul Üsküdar 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yağmurr:

Kesinlikle artık yaşanmayacak ülke haline geldik!

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Furkan Kutlay:

Şimdi ben dediğimde ülke mafyadan geçilmiyor bazıları kızıyor Hadi buyurun

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Adem Sakar:

Come to Teksas

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