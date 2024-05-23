İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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