İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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