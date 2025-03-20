İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden İstanbul, Yıldız Teknik ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri yürüyüş yaparak akşam saatlerinde Saraçhane'ye ulaştı.

ÖĞRENCİLERLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Öğrencilerden bazıları Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polis ise barikat oluşturarak buna izin vermedi. Zaman zaman barikata yüklenen öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı. O anlarda polis biber gazı kullandı, yere düşüp ezilme tehlikesi geçirenler oldu. Gerginlik ve arbede zaman zaman devam etti.

BAKAN YERLİKAYA: SARAÇHANE'DEKİ GÖSTERİLERDE 6 POLİSİMİZ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin protesto gösterisinde 6 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

"POLİSLERİMİZ HALKIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREVLERİNİN BAŞINDALAR"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

ANKARA'DA SERT MÜDAHALE

Ankara'da ise ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ODTÜ yerleşkesinde toplandı. "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerine polis biber gazı ile müdahale etti. ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA'larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.

ÖZEL 'SOKAK ÇAĞRISI YAPIYORUM' DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, sokak çağrısı yapıyorum!" demişti.

SORUŞTURMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamında aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 kişi gözaltına alınmıştı.