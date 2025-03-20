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İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencileri, Saraçhane'ye yürüyüş düzenledi. Buradan da Taksim'e yürümek isteyen öğrencilere polis izin vermedi ve arbede yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan olaylar sonucunda 6 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden İstanbul, Yıldız Teknik ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri yürüyüş yaparak akşam saatlerinde Saraçhane'ye ulaştı.

Saraçhane'de üniversite öğrencileri ile polis arasında arbede

ÖĞRENCİLERLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Öğrencilerden bazıları Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polis ise barikat oluşturarak buna izin vermedi. Zaman zaman barikata yüklenen öğrencilerle polis arasında arbede yaşandı. O anlarda polis biber gazı kullandı, yere düşüp ezilme tehlikesi geçirenler oldu. Gerginlik ve arbede zaman zaman devam etti.

Saraçhane'de üniversite öğrencileri ile polis arasında arbede

BAKAN YERLİKAYA: SARAÇHANE'DEKİ GÖSTERİLERDE 6 POLİSİMİZ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada öğrencilerin protesto gösterisinde 6 polis memurunun yaralandığını duyurdu.

Saraçhane'de üniversite öğrencileri ile polis arasında arbede

"POLİSLERİMİZ HALKIMIZIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREVLERİNİN BAŞINDALAR"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

İstanbul Üniversitelerinden İmamoğlu Protestosu: 6 Polis Yaralandı

ANKARA'DA SERT MÜDAHALE

Ankara'da ise ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ODTÜ yerleşkesinde toplandı. "Hükümet istifa" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen üniversite öğrencilerine polis biber gazı ile müdahale etti. ODTÜ A1 Kapısı önünde TOMA'larla bekleyen polis, barikat kurarak öğrencilerin Kızılay yönüne gitmesine izin vermedi.

İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

ÖZEL 'SOKAK ÇAĞRISI YAPIYORUM' DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP lideri Özgür Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, sokak çağrısı yapıyorum!" demişti.

SORUŞTURMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamında aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 87 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

altı polisimiz değil altı polisi yaralandı. o polisler akp temsil ediyor, vatanı değil.

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

#CHP dhkpc terörü sonucu 6 polisimiz yaralandı Birlik beraberliğimizi bozmaya calısan millet devlet hainlerin kirli karanlık oyunlarına gelmeyin

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

ortalığı karıştırmaya gerek yok suçsuzsa iyi bir mağduriyet olur yok ama suçluysa devlet gereğini yapmasınmı

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Haber YorumlarıEVO20 :

Öğrenciler durduk yere mi vurmuş? Sadece yasal hakkı olan yürütüş için polis öğrencilere saldırdı bunlar devletin değil akpnin polisi!

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Haber YorumlarıMr Camel:

Erdoğan seçim yapsa bırak ıktıdar olmayı yüzde 10 da kalır ve seçimde yapmayacaklar ohal ilan edecekler belli

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Atın hepsini içeriye. Öğrenciyse öğrenci gibi davrandınlar. Belliki bunlar ögrencilikten çok eşkiyalık yapmak istiyorlar. Polise, Askere saldıran bu Milletin gözünde Eşkiyadır. Nokta

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Geçen gün bir çok hırsızlık dosyası olan ama hep gebe veya bebeği olduğu için hapse alınamayan bir kadın vardı onu için de gösteri yapın,zavallı mağdur.

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Haber Yorumlarımehmet:

ülke diktatörlüğe döndü bu kadar hak verilmemeliymiş bir kişiye. bu ne ya.

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Devlet kurumlarini kendi cikarlari icin kullanan erdogani tarih nasil yazacak gorecegiz hic iyi olmayacak . Goruldugu uzere polisi savcisi valisi hakimi vs gelen emirleri uyguluyorlar onlarda ekmeginden olmak istemiyorlar yoksa fisleri cekilir . Ulu tanri buyuk erdogan kainatinsahibi

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Olaylarda kim suçlu bilmem ama imamoglunun yatay geçişi ile Hulusi akarin kızının yatay geçişi ikiside yasaya göre aykırı iken Hulusi akarin kızı nasıl doktor olabiliyor. Çok komik bir ülkedeyiz

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