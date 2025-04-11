İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir sürücü, otomobilini kullanırken camdan sarkarak direksiyonu ayağıyla kontrol etti. Araçtaki diğer kişiler ise camdan sarkarak dans etti. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
Kadıköy'de otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etti. Sürücü ve diğer 3 kişi, camdan sarkarak dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
DİREKSİYONU AYAĞIYLA KONTROL ETTİ
Olay, 9 Nisan'da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan kişiler ise müzik eşliğinde dans etti. Trafiği tehlikeye atan kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
İşte o anlardan kareler;