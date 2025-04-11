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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir sürücü, otomobilini kullanırken camdan sarkarak direksiyonu ayağıyla kontrol etti. Araçtaki diğer kişiler ise camdan sarkarak dans etti. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Kadıköy'de otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etti. Sürücü ve diğer 3 kişi, camdan sarkarak dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

DİREKSİYONU AYAĞIYLA KONTROL ETTİ

Olay, 9 Nisan'da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı. Otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan kişiler ise müzik eşliğinde dans etti. Trafiği tehlikeye atan kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

İşte o anlardan kareler;

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü

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İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımurat özkan:

kamera arkasını ne zaman izleyeceğiz tutklanması ehliyetine el konulması arabası bağlanması yüksek miktarda para cezası yemesi bunlar ne zaman gelir 4 sa.lak bir araya gelmiş böyle bir video çekmiş sonunu düşünmezsen donundan olursun :))

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Haber YorumlarıHalit:

zengine cezalar acıtan olmalı

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Haber YorumlarıBurak Yazıcı:

Annesinin edepli kızları ve babasının delikanlı oğulları..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

şişede durduğu gibi durmaz artı bu varoşlar bu abzürdlükleri neden yapar hemen koşturarak sosyal medyada yayınlamak için kendi zümreleri oha daha ne falan yazarlar alta hee biz böyle yaparız işte falan diyede bir başlık atarlar vee çok mutlu olurlar masal bu kadar

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