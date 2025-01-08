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İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın katıldığı denetimde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın katıldığı denetimde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Pendik'te gerçekleştirilen denetime katıldı. Polislerden bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız'ın bulunduğu denetim noktasında, bir araç içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Pendik'te gerçekleştirilen denetime katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın katıldığı denetimde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

33 NOKTADA 480 PERSONEL GÖREV YAPTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Şube Müdürlükleri ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirdi. Pendik ilçesinde yapılan denetimde şüpheli bulunan araçlar durdurularak, sürücülere ve diğer yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulama kapsamında 33 noktada 480 personel görev yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın katıldığı denetimde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çamçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında, bir otomobil sürücüsünün dubalara çarpması sonucu şüpheli görülerek durduruldu. Araçta yapılan aramada, otomobilin içerisinde ve sürücü F.K. ile yolcu B.A.'nın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız'ın katıldığı denetimde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Gerçekleştirilen denetimi değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Pendik ilçemizdeyiz. Anadolu Yakası'na ilk olarak Pendik'te başladık denetimlerimize. Narkotik ve Asayiş ekiplerimizle sahada vatandaşlarımızın desteğiyle, biraz evvel bir vatandaşımızla da konuştuk, onların desteği bizler için çok önemli. 7/24 çalışan fedakar teşkilatımızın tabii en önemli destekçisi İstanbul halkımız. Bu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Özellikle gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız. Arkadaşlarımız uygulamalarının sonuçlarını da zaten paylaşıyorlar. Önemli, caydırıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Sokak çetelerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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