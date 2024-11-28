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Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler: "500 gram zaten, çek tüpünü gitsin" dedi

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İstanbul'da Yenidoğan çetesi üyelerinin yargılandığı davada hemşire yardımcısı Batuhan Çetin'in sözleri kan dondurdu. Çetin, "Kaya bebeğin durumu ağırlaşınca doktor Rıza Keykubat'ı aradım 'hocam nabzı alamıyorum artık' dedim. Bana '500 gram zaten bebek yaşamazsa çek tüpünü gitsin' dedi" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan bebekleri haksız kazanç amacıyla sevk eden çetenin yöneticisi ve üyeleri hakkında yargılanma süreci devam ediyor. Duruşmada hemşire yardımcısı Batuhan Çetin, hastanede yaşanan usulsüzlükler ve bebeğin ölümüyle ilgili savunma yaptı. Çetin, "Kaya bebeğin durumu ağırlaşınca doktor Rıza Keykubat'ı aradım 'hocam nabzı alamıyorum artık' dedim. Bana '500 gram zaten bebek yaşamazsa çek tüpünü gitsin' dedi" diye konuştu.

YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 9'uncu gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada Kaya bebeğin ölmesinde ihmali bulunduğundan ihmali davranışla kasten öldürme suçunu işlediği soruşturma kapsamında tespit edilen hemşire yardımcısı Batuhan Çetin savunma yaptı.

"DENETİM OLACAĞINDA DOKTOR GELİYORDU"

Batuhan Çetin savunmasında "Ben hemşire yardımcısıyım. Güney Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakımda çalışıyordum. Yapılan usulsüzlükler hakkında bilgim yok. Bütün hastanenin bildiği gibi yenidoğan yoğun bakımın işletme olduğunu biliyordum. Denetim gelmeden önce hastanenin bilgisi oluyordu. Normalde doktor yoktu, denetim olacağında doktor geliyordu. Kaya bebek gece doğdu. Bebek doğduktan sonra hiçbir doktor müdahalede bulunmadı. Elini bile sürmediler bebeğe. Yoğun bakıma alındı bebek. 2. günün gecesinde bebek çok kötü kanıyordu. Aspirasyon sonucu kanıyordu. Hemşire Damla Atak'a haber verildi ama hastaneye gelmeye tenezzül etmedi. 3 tane hemşire yardımcısı bulunuyordu bebeğin vefat ettiği gün" dedi.

"500 GRAM ZATEN YAŞAMAZSA ÇEK TÜPÜNÜ GİTSİN"

Sanık Çetin savunmasının devamında "Bebeği teslim aldığımızda çok soğuktu monitör okumuyordu. Nabzı düşüktü. Bebek akşam 18.00'da 3 tane hemşire yardımcısına bırakıldı. Ben sorumluluğu kabul etmedim. Damla Atak bana 'ben gidiyorum çok yorgunum bugün beni arama' dedi. Muhtemelen kendine kalmasın diye akşam ölsün diye gündüz yaşatmaya çalıştı. Gece, doktor Rıza Keykubat'ı aradım. Bir vizit attı. Rıza Keykubat'ın da haberi vardı durumdan. Bebek gece 03: 00 gibi daha da ağırlaştı. Keykubat'ı aradım 'hocam nabzı alamıyorum artık' dedim. Bana '500 gram zaten bebek yaşamazsa çek tüpünü gitsin' dedi. Ben de sorumlu olarak vicdanımı rahatlatmak için kalp masajı yaptım. Bebeği yaşatmak için yapılabilecek müdahaleleri yaptım. Ben de bundan dolayı yargılanıyorum şu an. Ben çoğu şeye tanık oldum ama sanık olarak yargılanıyorum. Kalp masajı yapmasam da ölecek bir bebek ama kalp masajı yaptığım için yargılanıyorum. Şeyhmus Hoca bebeği hiç görmedi. Gelip gittiği çok nadirdir yenidoğan servisine. Sadece kaşesini kullandıran bir doktor. Bebek öldükten sonra başhekim, başhemşire beni bir odaya aldılar. Tehdit ettiler beni. Normalde yoğun bakımda kamera vardı. Ben inanmıyorum kamera kayıtlarının olmadığına. Yok etmişler. Nöbet listeleri bile yalan yanlıştı. Denetime gelenlere yalan nöbet listelerini verdiler. Kaya bebek öldükten sonra denetim geldi. Damla Atak beni aradı 'Doktor geldi müdahale etti diyeceksin' dedi. Denetimin geleceğinden nasıl haberleri oluyordu bilmiyorum" şeklinde savunma yaptı.

Duruşma tutuksuz sanıkların savunması ile sürüyor.

Yenidoğan çetesi üyesinden kan donduran sözler:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Türkiye yüzyılın da sağlık sisteminde gelinen son nokta. Fahrettin koca denen hastaneler sahibi zatı gören duyan var mı. Bu iş hemşirelere ihale edildi. Bizim adalet sistemimiz büyük başlara dokunamaz. Gerçi adaleti kurcalasanız sağlık sisteminden daha vahim şeyler ortaya çıkar

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