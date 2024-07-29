Üye Girişi
Haberler

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Uluslararası 3 suçlu Türkiye'de yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç tarafından kırmızı bültenle aranan Alexander Gustafsson ve Karadağ tarafından kırmızı bültenle aranan Dragan Pavlıcevıc İstanbul'da yakalandı. Alexandar Nedevskı ise Bodrum'da yakalandı. Şüpheli şahıslara "Uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama" gibi pek çok suçlama yöneltiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 3 şüphelinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.

ALEXANDER GUSTAFSSON

"Kuyu-13" operasyonu kapsamında yurt genelinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine ve şüpheli şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yakalandı.

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Uluslararası 3 suçlu Türkiye'de yakalandı

DRAGAN PAVLICEVIC

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; 23 Temmuz 2024 tarihinde Karadağ adli makamlarınca hakkında İnterpol Kırmızı Bülteni yayınlanan ve 28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalanan Dragan Pavlıcevıc'in; Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda'da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1? ton 5?7?0? kg kokain sevkiyatı yaptığı ve diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador'dan temin ettiği 900 kg kokain sevkiyatını gerçekleştirdiği kırmızı bültende belirtildi.

ALEXANDAR NEDEVSKI

Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Ülkemize "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen "Alexandar Nedevskı" Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Karadağ Türkiye Bodrum İsveç Uluslararası Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı

 İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor

 Erdoğan YRP'li vekil için 'Kafadan sıkıntısı var' dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu

Bakmadan Geçme

Aslıhan Malbora sevgilisinden ayrıldı mı? Aslıhan Malbora sevgilisiyle neden ayrıldı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? 29 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Filenin Sultanlarının maçı ne zaman? TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda maçı hangi kanalda? CANLI İZLE! Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda uyum sınavı nedir? Hollanda süresiz oturum nasıl alınır? Hollanda uyum sınavı kimler için geçerli? Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlunun cenazesine neden gitmedi? Harun Akaröz neden öldü, ne oldu? EMEKLİ MAAŞ FARKI TARİH! Emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? 2024 SSK - BAĞ-KUR emekli maaşı zam farkı kimlere ve ne kadar ödenecek? 29 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? TV YAYIN AKIŞI 29 TEMMUZ: Bugün hangi diziler ve filmler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Resmi Gazete bugün (29 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MasterChef 2024 yarışmacıları isimleri! 2024 MasterChef yarışmacıları kimler, isimleri ne? Masterchef Ezgi kimdir, kaç yaşında? 2024 Miraç Ezgi Avcı kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Muratcan kimdir, kaç yaşında? 2024 Muratcan Sural kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı

Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title