'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

İstanbul'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.

İLAÇLA BAYILTIP TACİZ ETTİ, GÖRÜNTÜLERİ GRUPLARDAN PAYLAŞTI

İddiaya göre, bir taksici aracına binen kadın yolcuları ilaçla bayıltıp taciz etti. Bununla da yetinmeyen taksicinin, kadın yolcuları taciz ettiği anları kayıt altına aldığı ve görüntüleri de WhatsApp gruplarından paylaştığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, taksicinin WhatsApp gruplarından paylaştığı öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcunun baygın bir şekilde yattığı görülüyor. Tacizci olduğu öne sürülen taksicinin yüzü de görüntülerde açık bir şekilde seçilebiliyor.