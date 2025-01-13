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'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

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İstanbul'da bir taksicinin, aracına binen kadın yolcuları ilaçla bayılttığı ve taciz ettiği iddia edildi. Taksicinin, kadın yolcuları taciz ettiği anları kayıt altına aldığı ve görüntüleri de WhatsApp gruplarından paylaştığı kaydedildi. Görüntülerde, taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcunun baygın bir şekilde yattığı görüldü.

İstanbul'da mide bulandıran bir olay meydana geldi.

İLAÇLA BAYILTIP TACİZ ETTİ, GÖRÜNTÜLERİ GRUPLARDAN PAYLAŞTI

İddiaya göre, bir taksici aracına binen kadın yolcuları ilaçla bayıltıp taciz etti. Bununla da yetinmeyen taksicinin, kadın yolcuları taciz ettiği anları kayıt altına aldığı ve görüntüleri de WhatsApp gruplarından paylaştığı kaydedildi.

İstanbul'da 'taksici ilaçla bayılttığı kadın yolcuyu taciz ettiği anları kaydedip yayınladı' iddiası

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, taksicinin WhatsApp gruplarından paylaştığı öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcunun baygın bir şekilde yattığı görülüyor. Tacizci olduğu öne sürülen taksicinin yüzü de görüntülerde açık bir şekilde seçilebiliyor.

İstanbul'da 'taksici ilaçla bayılttığı kadın yolcuyu taciz ettiği anları kaydedip yayınladı' iddiası

'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMerxas:

karışmayın insanlara ya alan razı veren razı alışın buna Türkiye gelişmekte olan bir ülke

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

Sayın müşterimiz,bir hapımız var,denermisiniz.? demişte ilacla bayıltmış...?

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Haber YorumlarıVEFA:

Ortada bunun gibi bir sürü ahlaksız dindarlar kol geziyor. Anladık ki ahlaksız dindarlık, müridlik de olurmuş. Bir Allah'ım beni affetsin!.. Demeye bakarmış yeniden piri pak olmak. Meğer öğrenmenin de kötülüğün de yaşı, mevkii yokmuş. Anlamaktan devrelerimiz yandı neler neler öğrendik vesselam!!!

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Haber YorumlarıJokerAllame:

tag acil gelmeli taksiciler kapatılmalı artık bu ülkede cok oldular

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