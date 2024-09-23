Üye Girişi
Haberler

Yer: İstanbul! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı

Yer: İstanbul! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da özel bir okulda 7'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşayan İspanyolca öğretmeni, mahkemedeki savunmasında "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" diyerek kendini savundu. Bu savunmayı yeterli bulmayan mahkeme öğretmeni 14 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum etti.

İstanbul'da bulunan özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı. Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Ek gelir elde etmek için sosyal medya üzerinden takı satan genç öğretmen öğrencisi Muhammed A.'dan gelen ekleme talebini kabul etti.

4 KEZ CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAMIŞLAR

İddiaya göre öğrenci öğretmenine çok para kazandığını, biraz da kendisiyle paylaşmasını söyleyince Betül Nisa Ç., kendisiyle her şeyi paylaşabileceği şeklinde cevap verdi. İkili arasında yaşanan bu konuşmanın ardından yakınlaşma başladı. İlerleyen günlerde de evine gittiğini ve toplamda 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen Muhammed A., birlikteliğin isteğe dayalı yaşandığını, kendisini kimsenin zorlamadığını, ancak durumu ailesinin öğrenmesinden dolayı utandığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.

İstanbul'da skandal olay! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı

TELEFONU KURCALAYINCA FARK ETTİLER

İfadesi alınan baba Menduh A., ise oğlunun son zamanlarda içine kapanık olduğunu, bu nedenle uyuduğu sırada telefonunu kurcaladıklarında skandal olayla karşılaştıklarını ve şikayetçi olduklarını belirtti.

15 YAŞINDA OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren Betül Nisa Ç., ise öğrencisinin kendisini 16 yaşında tanıttığını, bu nedenle aralarında birliktelik olduğunu, ancak herhangi cinsel birliktelik yaşanmadığını iddia etti. Genç öğretmen, öğrencisinin kendisine sürekli, "Ben Betül hocayı istiyorum" şeklinde mesajlar atarak taciz ettiğini belirterek, "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum" dedi.

İstanbul'da skandal olay! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı

KARAR ONANIRSA 14 YIL 7 AY HAPİS YATACAK

Yapılan yargılama sonucunda kadın öğretmen hakkında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 8 yıl 4 ay, cinsel istismar suçunu işlemek için iddiasıyla ilgili de 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.Kararın onanması halinde kadın öğretmen 14 yıl 7 ay hapis yatacak.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa Eğitim Güncel Mahkum Mahkum

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AAG ve FAA ne demek? Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? 23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });