Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Filistinli iş insanını öldüren 3 saldırgan Romanya'da yakalandı.

FİLİSTİNLİ İŞ İNSANI ALACAK VERECEK MESELESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda otomobilde direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen A.K.(30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın nedeninin alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırının ardından Kırklareli üzerinden yurt dışına kaçan şüphelilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 3 şüphelinin Romanya'da yakalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: İstanbul Kağıthane'de maskeli kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Filistinli iş insan 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.'nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.'nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

ROMANYA'DA YAKALANDILAR

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48'de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."